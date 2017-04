Messina Cosenza / Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Messina Cosenza, Foto LaPresse

DIRETTA MESSINA COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Messina Cosenza, diretta dall'arbitro Pasquale Boggi della sezione di Salerno, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match forse senza eccessivo pathos agonistico, ma che sarà sicuramente utile per fissare gli obiettivi di fine stagione delle due compagini. Per i peloritani la salvezza diretta, in una stagione difficile segnata anche da un travagliato, ma fortunatamente andato a buon esito, cambio di proprietà, è davvero vicina.

La sconfitta interna contro il Melfi aveva riaperto scenari che sembravano chiusi, invece nella trasferta di Lecce, contro una seconda della classe ormai demotivata e in attesa dei play off, la squadra di Cristiano Lucarelli ha saputo ottenere tre punti vitali. Il gol siglato nella ripresa da Anastasi ha portato a quattro i punti di vantaggio sul quintultimo punto per i siciliani, proprio grazie alla contemporanea vittoria del Cosenza che ha piegato l'Akragas, che al momento occupa l'ultimo posto tra le squadre costrette ad affrontare i play off per guadagnarsi la salvezza.

I silani hanno ottewnuto la loro seconda vittoria consecutiva che li ha portati di nuovo in solitudine al sesto posto, a tre punti dal Siracusa quinto e a quattro lunghezze dalla Juve Stabia quarta. I rossoblu proveranno a migliorare la loro posizione di classifica per giocarsi al meglio i play off, ma plausibilmente il Messina proverà a chiudere tra le mura amiche la lunga rincorsa verso la salvezza.

Allo stadio San Filippo-Franco Scoglio, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Messina chiamato ad affrontare la sfida con Berardi estremo difensore dietro i due centrali della retroguardia, Rea e Maccarone. Grifoni a destra e De Vito a sinistra saranno i due esterni laterali nella difesa a quattro, mentre il brasiliano Gladestony, Sanseverino e Musacci giocheranno a centrocampo alle spalle del trequartista Ciccone.

Quest'ultimo supporterà offensivamente l'azione del serbo Milinkovic e di Anastasi, schierati in coppia sul fronte offensivo. Dall'altra parte il Cosenza giocherà con Saracco in porta, Tedesci e Pinna al centro della difesa mentre Corsi sarà impiegato sull'out di destra e D'Orazio come esterno mancino. Linea a quattro in difesa, a tre a centrocampo con Calamai, D'Anna e Ranieri titolari alle spalle del tridente offensivo composto da Statella, Letizia e dal francese Baclet.

4-3-1-2 per il Messina di Cristiano Lucarelli, 4-3-3 per il Cosenza di De Angelis. Il confronto tattico potrebbe saltare nelle sue peculiarità considerando che ai giallorossi servono solo gli ultimi punti fondamentali per blindare la salvezza. Anche un pari potrebbe bastare, considerando che alle spalle dei peloritani Monopoli ed Akragas dovranno affrontarsi all'ultima giornata. Al Cosenza servirà invece una partita che mantenga alto lo stato di forma della squadra in vista dei play off.

Le quote dei bookmaker privilegiano la voglia di punti salvezza del Messina al desiderio del Cosenza di migliorare la propria griglia play off. Vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Sisal Matchpoint offre a 3.10 la quota relativa al pareggio ed Eurobet moltiplica per 3.00 quanto investito sull'affermazione silana in trasferta.

Per vedere la diretta streaming video Messina Cosenza, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, servirà un collegamento internet sul sito sportube.tv, disponibile in abbonamento per coloro che vorranno seguire Lega Pro Channel.

