Modena Mantova/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Modena Mantova (Foto LaPresse)

DIRETTA MODENA MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena Mantova, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante e in programma domenica 30 aprile alle ore 17:30, è una delle partite più delicate nel quadro della trentasettesima giornata di Lega Pro 2016-2017: le due squadre infatti vanno a caccia degli ultimi punti utili per la salvezza nel girone B, il Modena in questo momento è messo meglio in classifica ma una vittoria del Mantova cambierebbe lo scenario.

Modena e Mantova fino a qualche stagione fa si affrontavano in serie B e davano vita a scontri utili per la promozione in serie A. Ora le cose sono molto diverse e le due formazioni vivono un momento di grande difficoltà che potrebbe portare una delle due addirittura a giocare i playout per evitare la serie D. Il Modena e il Mantova si trovano a 3 punti di distanza per cui una vittoria dei canarini emiliani, già avanti in classifica, potrebbe inguaiare decisamente la formazione virgiliana.

Attesa anche una importante cornice di pubblico visto che entrambe possono contare su due tifoserie molto calde e che hanno voglia di vincere per non dover fare i conti con la serie D. Il Modena è una squadra che ha rimontato molto nel girone di ritorno grazie alla determinazione di Eziolino Capuano. Il tecnico degli emiliani ha dato un'identità alla formazione e il modulo per la supersfida contro il Mantova sarà il 3-5-1-1. In porta giocherà Manfredini mentre in difesa spazio per Ambrosini, Milesi e Fautario. A centrocampo agiranno Remedi, Giorico e Schiavi che saranno gli interni mentre sulle fasce ci saranno Calapai e Popescu. Il trequartista sarà Nolé, esperto attaccante ex Ternana, assieme ad Abou Diop.

Mantova che invece punterà sul 3-5-2 per provare a far male al Modena in uno spareggio per evitare la retrocessione in serie D. La formazione lombarda giocherà con Tonti in porta mentre in difesa spazio per Vinetot, Siniscalchi e Cristini. A centrocampo agiranno Raggio Garibaldi, Caridi e Salifu mentre sulle fasce non potranno mancare Donnarumma e Regoli. In avanti agiranno Cittadino e Marchi, due elementi che hanno voglia di conquistare la fiducia di mister Graziani che vuole regalare la salvezza.

La formazione emiliana ha trovato un ottimo Diop, attaccante di spessore per la Lega Pro e che vuole mettersi in mostra anche in vista del mercato estivo. Bene anche Nolé, un attaccante di esperienza che per la categoria può essere un vero e proprio lusso viste le sue qualità. In casa Mantova è certamente Caridi il faro del gioco. Il calciatore è un'istituzione in casa virgiliana e a centrocampo chi sta facendo bene è anche Salifu, ottimo centrocampista con un passato anche nella Fiorentina.

La vittoria del Modena in casa viene quotata da Bwin a 2.10 mentre lo stesso bookmaker quota il pareggio a 2.80. Il colpo del Mantova in trasferta viene quotato a 3.10, dunque appare molto complicato. Il tecnico del Modena, Ezio Capuano, ha detto che la sua squadra ha fatto una sorta di miracolo in questa stagione. L'ex allenatore della Juve Stabia ha evitato i playout almeno finora: per cui la gara col Modena sarà un vero e proprio crocevia. Passando invece al Mantova, Graziani vuole uno scossone da parte dei suoi. La salvezza passa anche dallo scontro del Braglia che potrebbe dire molto sul futuro immediato delle due formazioni che non possono più commettere alcun errore. Sarà una bella sfida.

Modena Mantova, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

