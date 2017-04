Novara Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara Brescia - LaPresse

DIRETTA NOVARA BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 39^ GIORNATA) - Novara Brescia sarà diretta dall'arbitro Rapuano: appuntamento oggi, domenica 30 aprile alle ore 17.30, allo stadio Silvio Piola per questa partita della 39^ giornata di Serie B. Il Novara vuole tentare un ultimo aggancio alla zona playoff dopo le ultime due sconfitte consecutive. La formazione piemontese non vuole commettere errori anche perché dopo la bella vittoria contro il Frosinone sono arrivate due deludenti sconfitte che hanno compromesso la stagione. Novara che perciò vuole vincere contro un Brescia che di certo non vive una fase felice della sua recente storia. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

D'altronde le rondinelle stanno provando a risollevarsi da una zona retrocessione che incombe sempre di più. Il cambio di allenatore ha dato la scossa visto che con Cagni il Brescia sta andando meglio e sembra aver trovato anche una discreta continuità dal punto di vista del gioco. Una partita che potrebbe rivelarsi ancor più interessante di quanto non lo sia effettivamente. Novara e Brescia se la giocheranno a viso aperto visto che entrambe hanno bisogno di conquistare punti. Così come entrambe subiscono troppo dalle varie avversarie per cui non è difficile fare gol a tutte e due le formazioni.

Il Novara di Boscaglia ha voglia di invertire il trend delle ultime gare che sono state alquanto deludenti. La formazione piemontese non può sbagliare e perciò punta molto sui suoi migliori uomini. In porta per il Novara giocherà Da Costa mentre in difesa spazio per Scognamiglio, Troest e Lancini. A centrocampo giocheranno invece Selasi, Cinelli e Casarini. Sugli esterni invece giocheranno Dickmann e Calderoni. In avanti spazio alla coppia d'attacco composta da Macheda e Galabinov, molto bene nelle ultime settimane.Mentre in casa Brescia sta studiando qualche cambiamento il tecnico Gigi Cagni. L'ex allenatore del Piacenza valuta il 4-3-1-2 con Minelli in porta mentre in difesa agiranno Untersee, Romagna, Calabresi e Coly. Bisoli, Pinzi e Martinelli invece giocheranno come centrocampisti centrali. Da trequartista invece giocherà Crociata con Camara e Ferrante a comporre il tandem d'attacco della formazione lombarda. Il Brescia avrà in panchina Torregrossa che potrebbe far bene a gara in corso.

Passando invece al tipo di gioco espresso dalle due squadre, entrambe hanno una buona qualità in mezzo al campo. Sia Novara che Brescia hanno calciatori che possono garantire ottime azioni. Basti pensare ai piemontesi che hanno in Galabinov un calciatore di grande livello e che permette di creare molti pericoli. Mentre passando al centrocampo, Casarini è un calciatore di primo livello. Bene anche le fasce con Calderoni e Dickmann che possono permettere di avere una serie di cross in area di rigore.

Il Brescia ha in Pinzi il suo calciatore più importante a centrocampo. L'ex capitano dell'Udinese è un calciatore che in poco tempo è divenuto importantissimo. Oltre a lui ci saranno anche Camara e Ferrante pronti a comporre un tandem che potrebbe fare molto male alla squadra piemontese. Una sorpresa piacevole è Selasi, scuola Pescara e che nella prossima stagione potrebbe avere spazio nelle fila degli abruzzesi pronti a tornare in massima serie dopo la deludente stagione di quest'anno.

Il tecnico del Novara, Boscaglia, ha ammesso che la sua formazione può ambire ad occhi chiusi ai playoff per la serie B. Una squadra che non vuole commettere passi falsi e che perciò vorrà assolutamente dire la sua in questo finale di campionato. Invece in casa Brescia è Cagni colui che vuole la salvezza prima di tutto. Il tecnico ex Piacenza ha confessato che la sua formazione ha tutte le carte in regola per giocarsi le sue chance ed è pronto a fare di tutto pur di farla rimanere in serie B. Sarà perciò una partita divertente e ricca di motivazioni.

Passando invece al mondo delle scommesse, la vittoria del Novara viene quotata a 2.00 da Bwin mentre il pareggio viene dato a 3.20. Passando invece alla vittoria della squadra lombarda in casa del Novara, essa viene quotata dallo stesso bookmaker a 3.70. Novara Brescia sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati l'appuntamento è su Sky Calcio 2 oppure su Sky Supercalcio, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (39^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.