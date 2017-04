Paganese Lecce/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese Lecce, Foto LaPresse

DIRETTA PAGANESE LECCE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Paganese Lecce, diretta dal signor Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa al penultimo turno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Un match sicuramente più utile per la causa dei campani, a caccia di un settimo posto che sarebbe quasi storico, considerando anche quelle che erano state le difficili premesse di inizio stagione.

La squadra allenata da Grassadonia si trova a quattro punti di distanza dall'Andria undicesima, un margine che a soli due turni dalla fine del campionato sembra garantire l'accesso ai play off. La Virtus Francavilla settima ha però solo due punti di vantaggio sui campani e la chiusura di stagione potrebbe dunque essere memorabile, a patto di trovare quella continuità un po' mancata nelle ultime partite, anche a causa di un comprensibile appagamento.

L'ultima sconfitta sul campo del Siracusa non è comunque da drammatizzare troppo. Decisamente più grigia la situazione di un Lecce che, deluso dall'aver mancato la promozione diretta e ormai matematicamente sicuro del secondo posto, ha sostituito il tecnico Padalino con Roberto Rizzo.

Nell'ultima sfida i salentini hanno ceduto il passo al Messina, ma a livello di classifica i giallorossi sono ovviamente demotivati. Il tono atletico e agonistico non dovrà però scendere più di tanto per non arrivare scarichi al fondamentale appuntamento dei play off, che per i pugliesi inizierà dopo il primo turno proprio grazie al secondo posto.

Le probabili formazioni del match allo stadio Torre di Pagani. Padroni di casa in campo con Liverani estremo difensore dietro la difesa a tre schierata con De Santis, Carillo e Alcibiade. Tagliavacche e Mauri copriranno la zona centrale di centrocampo, con Longo sulla corsia laterale di destra e Cicerelli impiegato invece come esterno mancino. Firenze e Bollino giocheranno avanzati come trequartisti a sostegno dell'unica punta di ruolo, il brasiliano Reginaldo. Risponderà il Lecce a sua volta con una difesa a tre composta da Drudi, Ciancio e Arrigoni davanti al portiere Perucchini.

A centrocampo il portoghese Ferreira sarà affiancato dal bulgaro Tsonev per vie centrali, mentre Agostinone giocherà sulla corsia laterale di sinistra e Lepore sulla corsia laterale di destra. Il tridente offensivo sarà invece composto da Pacilli, Torromino e Marconi.

3-4-2-1 ormai marchio di fabbrica della Paganese di Grassadonia, che sicuramente non avrebbe pensato a questo punto della stagione di trovarsi in ballo per la Serie B, seppur attraverso gli spareggi a formula molto allargata di questo campionato. In casa i campani hanno saputo dare il meglio, ma essere la mina vagante dei play off potrebbe garantire molto altro divertimento ai tifosi campani. Rizzo ha fatto passare alla difesa a tre un Lecce schierato col 3-4-3 nella partita col Messina, scialba però dal punto di vista agonistico.

Quote dei bookmaker che vedono i campani comunque leggermente favoriti, considerando che i punti in palio servono sostanzialmente solo alla Paganese per la classifica. Eurobet offre a 2.40 la quota per l'affermazione interna, con la stessa agenzia di scommesse che quota 3.00 il pareggio e 2.90 la vittoria esterna salentina.

Grazie a Lega Pro Channel gli appassionati potranno seguire la diretta streaming video di Paganese Lecce, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, se abbonati al sito internet sportube.tv.

