Pagelle Crotone Milan (LaPresse)

PAGELLE CROTONE MILAN: FANTACALCIO I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 34^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Puntuali al duplice fischio dell'arbitro ecco le nostre pagelle di Crotone-Milan,con i voti del primo tempo per il match della 34^ giornata di serie A. Dopo un primo tempo dominato per almeno 20 minuti dal Crotone e che ha visto il Milan "svegliarsi" solo dopo la mezzora, calabresi in vantaggio sui rossoneri grazie all'acuto di Trotta in avvio! Entusiasmo e voglia di salvezza miracolosa per i padroni di casa, impattanti e incontenibili nei primi minuti, come già era successo contro l'Inter: Milan bloccato sulle gambe, pitagorici scatenati con Trotta (voto 7), abile a sfruttare uno dei tanti disimpegni sballati della retroguardia di Montella e segnare con il mancino, all'8°! Prima era stato decisivo Donnarumma (voto 6,5) sulla punizione all'incrocio dei pali di Barberis (voto 6,5). Il "ritorno" del 'Diavolo', in netto ritardo, si concretizza solo nel finale di frazione: sgusciante come al solito Deulofeu (voto 6), ammonito per simulazione da Banti – che sbaglia, così come aveva sbagliato nel non convalidare un gol valito a Trotta, poco prima – e steso al limite dell'area da Ceccherini, senza conseguenze. Sia lui che Suso (voto 5), i due spagnoli d'attacco del Milan, si sono visti respingere due buone conclusioni a cavallo tra 40° e 43°: decisivo Cordaz (voto 6,5), attento tra i pali. Partita tutta da seguire nella ripresa, anche vista la sconfitta parziale dell'Empoli contro il Sassuolo, con lotta per la salvezza a dir poco riaperta!

VOTO CROTONE 6,5 – L'avvio è da 8 pieno ma a differenza di quanto successo contro l'Inter non arriva il secondo gol per i padroni di casa. Per colpe non proprie ma dell'arbitro... Si prospetta un secondo tempo di passione

MIGLIORE CROTONE TROTTA VOTO 7 – Segna, sfiora il raddoppio e se lo vede anche annullare per un offside che non c'è: protagonista indiscusso

PEGGIORE CROTONE ROHDEN VOTO 5,5 – Non si vede molto, è tra i più inconsistenti come performance tra le fila dei calabresi

VOTO MILAN 5 – Dorme sonni preoccupanti per almeno metà tempo, poi si sveglia e poteva anche pareggiare. Ma viene graziato dall'errore di Banti e del suo collaboratore, sul fuorigioco fischiato a Trotta

MIGLIORE MILAN DEULOFEU VOTO 6 – Non concreto come altre volte anche se resta il più pericoloso in assoluto per i rossoneri: lui almeno ci mette tutto quello che ha...

PEGGIORE MILAN ZAPATA VOTO 5 – In difficoltà evidente su Trotta, nemmeno si trattasse (con grande rispetto) di marcara Benzema o Messi... Dopo il gol nel derby, un disastro (Luca Brivio)

