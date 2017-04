Pagelle Inter Napoli (LaPresse)

PAGELLE INTER-NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 34^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Si è appena concluso il primo tempo di Inter-Napoli, posticipo della 34^ giornata di Serie A 2016-2017, che al momento vede la formazione di Sarri avanti 1 a 0: andiamo a dare i primi voti in attesa della seconda frazione di gioco. Come al solito gli ospiti riversano tutte le loro qualità tecniche sul terreno di gioco e mettono costantemente pressione al reparto difensivo avversario, rompendo gli indugi con Hamsik (6) che per due volte non inquadra la porta, così come Insigne (6,5) che ha provato a sorprendere Handanovic (7) con un pallonetto), mentre a fermare Mertens (7) ci pensa l'estremo difensore nerazzurro con un paio di uscite davvero niente male. Sfortunato il belga che nei minuti successivi colpirà anche il palo, tuttavia a sbloccare la contesa sarà Callejon (6,5) su assist di... Nagatomo (4,5), che sbaglia il disimpegno nell'area piccola manco fosse un giocatore di eccellenza e spiana la strada al gol dello spagnolo. Da segnalare per i padroni di casa l'esterno della rete per Icardi (6) a illudere per qualche istante i tifosi sugli spalti. VOTO INTER 5,5 - Gli uomini di Pioli soffrono fin troppo le iniziative degli avversari e nonostante qualche buon contropiede non sfruttato a dovere non danno mai l'impressione di poter segnare da un momento all'altro. MIGLIORE INTER: HANDANOVIC 7 - Fa buona guardia in mezzo ai pali abbassando la saracinesca davanti a Mertens. PEGGIORE INTER: NAGATOMO 4,5 - Con un disimpegno da incubo serve l'assist per l'1 a 0 di Callejon, un errore da matita blu per il giapponese che complica enormemente i piani della squadra di Pioli. VOTO NAPOLI 6,5 - Ogni volta che la formazione di Sarri è chiamata a fare la partita dà sempre spettacolo con una serie di giocate d'alta scuola. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Il gol lo segna Callejon ma il più in palla nelle fila dei partenopei è sicuramente il belga, fermato solamente dal palo. PEGGIORE NAPOLI: GHOULAM 5,5 - Combina un mezzo pasticcio con Reina che aveva chiamato il pallone e invece lo anticipa regalando un corner agli avversari. (Stefano Belli)

