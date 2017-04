Bruno Peres e Milikovic-Savic per il derby Roma Lazio (LaPresse)

PAGELLE ROMA LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 34^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Il primo tempo di Roma-Lazio termina con il risultato di 1-1 per effetto delle reti siglate da Keita Balde all'11 e Daniele De Rossi al 45'. Andiamo però con ordine, perché nel primo derby della storia disputato alle 12:30 c'è subito da segnalare un colpo di scena avvenuto nella fase di riscaldamento. Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema influenzale. Al suo posto c'è Lukaku, inserito sulla sinistra nell'inedito 3-5-1-1 di Simone Inzaghi con Keita Blade prima punta e Milinkovic-Savic tra le linee. Nella Roma confermato De Rossi a centrocampo ed El Shaarawy sulla sinistra al posto di Perotti; Totti in panchina. Pronti, via. La Roma parte subito forte e sfiora il vantaggio al 2': Strootman (5) attiva il radar e pesca Dzeko (5). Il bosniaco, in area avversaria, stoppa magistralmente il pallone, rientra su De Vrij (5,5) e conclude da distanza ravvicinata. È reattivo Strakosha (6,5), pronto ad alzare la minaccia in corner. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina Manolas (5) non riesce a deviare la sfera in mischia: occasione che sarebbe potuta potenzialmente essere interessante. La Lazio esce fuori dal proprio guscio al 10': Lulic (6,5) salta Rudiger (5) con un tunnel, raggiunge il fondo e apparecchia per il tap-in di Parolo (6,5), che non arriva però all'appuntamento con il gol. Poco dopo Biglia (7) ci prova con un gran tiro che termina sul fondo di non molto. Il gol è nell'aria e arriva all'11': Keita Balde (7) controlla il pallone con il destro, se lo sposta sul mancino e lascia partire un mancino chirurgico. Fazio ed Emerson rimangono immobili, Szczesny (6) è in ritardo e la sfera termina in rete. Gli uomini di Spalletti collezionano alte percentuali di possesso palla ma non riescono a dare sfogo alla manovra offensiva. Parolo, intanto, si rende nuovamente pericoloso con una conclusione da fuori schiaffeggiata da Szczesny. Al 42' la Lazio perde Lukaku per un indurimento muscolare al polpaccio, mentre al 45' ecco la topica di Orsato che riapre il match. Wallace entra su Strootman (5,5) in area: il contatto tra i due non c'è, ma l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metro De Rossi fa 1-1.

VOTO PARTITA 7,5 - Gara fantastica in un Olimpico caldissimo. Due gol, emozioni da una parte e dall'altra e un agonismo fuori dal comune.

VOTO LAZIO 7 - Senza Immobile e con una formazione rimaneggiata, gli uomini di Inzaghi mettono in seria difficoltà la Roma.

MIGLIORE LAZIO BIGLIA 7 - Magistrale la sua prestazione a centrocampo. L'argentino conquista palloni, corre, copre e imposta la manovra con la stessa efficacia.

PEGGIORE LAZIO DE VRIJ 5,5 - Non sempre attento nei duelli con Dzeko. Rischia tantissimo in avvio gara.

VOTO ROMA 6 - Il massimo con il minimo sforzo. I giallorossi tornano in partita grazie a un rigore inesistente. Fino ad allora nettamente meglio la Lazio.

MIGLIORE ROMA NAINGGOLAN 6,5 - Uno dei pochi a metterci l'anima. Lotta e corre su ogni pallone.

PEGGIORE ROMA FAZIO 5 - Incertezza fatale in occasione del gol di Keita Rischia il rigore su Lukaku.

VOTO ARBITRO (Orsato) 4 - Non concede un calcio di rigore alla Lazio per fallo di Fazio su Lukaku. Ne dà uno assurdo alla Roma per contatto inesistente di Wallace su Strootman. Manca un giallo a Manolas per fallo su Biglia.

