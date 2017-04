Palermo Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta palermo Fiorentina, Foto LaPresse

DIRETTA PALERMO FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 34^ GIORNATA) - Palermo Fiorentina, diretta dall'arbitro Tagliavento della sezione di Terni, domenica 30 aprie 2017 alle ore 15.00, sarà un'occasione ghiottissima per i viola nella loro rincorsa all'Europa, nel programma della quintultima giornata del campionato di Serie A. Questo perché i viola si troveranno di fronte una squadra rosanero ormai in rotta, a un passo dalla retrocessione matematica in Serie B dopo tre stagioni consecutive nella massima serie (e dopo dodici degli ultimi tredici campionati disputati in Serie A), ma anche e soprattutto perché la formazione di Paulo Sousa è riuscita a riaprire un discorso promozione che pareva irrimediabilmente chiuso dopo nel momento più difficile della stagione dei toscani, quello successivo all'eliminazione dall'Europa League che aveva portato a un passo dall'esonero l'allenatore portoghese. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

La Fiorentina ha mantenuto sangue freddo ed ha recuperato molti punti a Milan e Inter: al momento per i viola i rossoneri sono lontani solo tre lunghezze ed i nerazzurri addirittura solo una dopo la vittoria nello scontro diretto di sabato scorso. Numeri che invitano la Fiorentina a non sprecare l'opportunità allo stadio Barbera, contro un Palermo che non vince dallo scorso 5 febbraio, successo contro il Crotone che resta l'unico per i siciliani nel girone di ritorno. A tredici punti dalla salvezza, ormai neanche un miracolo sembra sufficiente per una squadra che in questa stagione ha comunque cambiato cinque allenatori (Ballardini, De Zerbi, Corini, Lopez e ora Bortoluzzi) nonostante il presidente 'mangia-allenatori' abbia passato la mano ad una cordata americana.

Il Palermo è reduce da due goleade subite in trasferta, i quattro gol inflitti ai rosanero da Milan ed i sei che nell'ultimo weekend la Lazio ha segnato, dei quali cinque solamente nei primi ventisei minuti del primo tempo. Uno score impietoso per i siciliani, che nel mezzo nel sabato di Pasqua sono riusciti a strappare un pareggio a reti bianche al Bologna, ma hanno comunque perso un'opportunità per tornare alla vittorie, considerando che i felsinei hanno giocato la partita per tre quarti di tempo in inferiorità numerica. La Fiorentina invece dopo tre vittorie consecutive sembrava aver detto definitivamente addio alle ambizioni europee pareggiando sul campo della Sampdoria (peraltro ritrovandosi costretta a rimontare due volte) e perdendo clamorosamente in casa contro l'Empoli, in un derby toscano che i viola non perdevano tra le mura amiche dello stadio Franchi da diciannove anni. Contro l'Inter è arrivata però una vittoria che ha dimostrato come la squadra di Paulo Sousa sia più che mai viva, anche se la rimonta finale dei nerazzurri dal cinque a due al cinque a quattro ha dimostrato come alcuni scricchiolii difensivi siano ancora un cruccio per la squadra toscana.

Il 6 gennaio 2016, nell'ultimo precedente di campionato disputato a Palermo, la Fiorentina ha battuto tre a uno i siciliani grazie ad una doppietta di Ilicic e un gol di Blaszczykowski nel recupero, dopo che Gilardino aveva accorciato le distanze per i padroni di casa. I viola hanno vinto le ultime tre partite di Serie A disputate a Palermo, con i rosanero che hanno ottenuto i tre punti per l'ultima volta il 27 novembre del 2011, due a zero con i gol di Miccoli e Ilicic, allora tra le fila dei siciliani. L'ultimo pareggio allo stadio Barbera risale invece all'11 marzo del 2007, uno a uno con gol di Mutu per i viola e Cavani per i rosanero. Nel match d'andata di quest'anno allo stadio Franchi la Fiorentina si è imposta vincendo due a uno, con Babacar autore del gol decisivo al novantatreesimo dopo il botta e risposta tra Bernardeschi (a segno su rigore) e Jajalo a cavallo dei due tempi.

Fiorentina inevitabilmente favorita con Bwin che quota 1.80 il successo esterno viola, mentre Bet365 propone a 3.75 l'eventuale pareggio e Betclic a una quota di 5.10 il ritorno alla vittoria dei palermitani.

Palermo Fiorentina, domenica 30 aprie 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Calcio 2 HD (numero 252 del boquet satellitare) e per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 1 HD. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it trasmetteranno in diretta streaming video via internet il match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A





© Riproduzione Riservata.