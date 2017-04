Pordenone Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone Feralpisalò (Foto LaPresse)

DIRETTA PORDENONE FERALPISALO': INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone Feralpisalò, che sarà diretta dall'arbitro Giuseppe Strippoli, va in scena alle ore 17:30 di domenica 30 aprile: è una delle partite più interessanti nella trentasettesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017, perchè si tratta di due squadre che alla vigilia della stagione erano considerate tra le favorite per la promozione diretta e che, al netto di qualche sbandamento di troppo, sono ancora in corsa per salire di categoria attraverso i playoff.

Due squadre che hanno disputato una buona stagione e che perciò non vogliono concludere male un campionato che ha messo in mostra delle importanti qualità. Il Pordenone non vuole commettere errori anche perché ha riaperto la corsa al secondo posto che occupa assieme al Parma. Per gli scontri diretti gli emiliani sono secondi ma la formazione neroverde punta a superare la squadra di D'Aversa. Serve vincere contro la Feralpi Salò che, allo stesso tempo, non può fare passi falsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Perdere contro il Pordenone vorrebbe dire abbandonare la zona promozione e addirittura rischiare di uscire dai playoff. Una gara che perciò potrebbe dire molto sul prossimo futuro di entrambe le formazioni in campo. Anche perché ci sarà una piacevole cornice di pubblico visto che entrambe sono in piena lotta per la B. In casa Pordenone c'è ottimismo per agguantare il secondo posto che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa.

I neroverdi vorranno dare continuità all'ottime rendimento delle ultime settimane: il modulo scelto da mister Tedino sarà il 4-3-1-2. In porta Tomei con Semenzato, Stefani, Marchi e De Agostini in difesa. A centrocampo Burrai, Misuraca e Suciu, tutti con grande esperienza in serie B. In avanti il tridente composto da Buratto come trequartista e Padovan con Arma a fare da attaccanti.

La Feralpisalò che arriva al Bottecchia sa di non poter perdere altri punti in questo finale di stagione. Il modulo del tecnico Serena sarà il 4-3-2-1 con Vaccarecci in porta. In difesa invece giocheranno Ruffini, Ranellucci, Gambaretti e Parodi. A centrocampo spazio per Settembrini, Staiti e Tassi con Guerra e Bracaletti a fare da trequartisti. In avanti ci sarà il punto di riferimento, ovvero Ferretti che sta disputando un'ottima stagione con i lombardi dopo la parentesi in serie B con il Trapani.

La squadra friulana ha trovato in questa stagione un grandissimo Rachid Arma. L'ex bomber del Pisa è un elemento che sta facendo la differenza e che potrebbe essere micidiale anche negli spareggi per la promozione. Anche il centrocampo con Burrai, Misuraca e Suciu permette di dormire sonni tranquilli per quanto concerne i playoff. Mentre in casa della Feralpi Salò sicuramente Bracaletti è un punto di riferimento offensivo così come l'ex Benevento, Guerra.

Autore di una tripletta nell'ultima sfida, l'attaccante è in grande forma e si prepara al meglio a questo finale di stagione emozionante. La sfida tra Pordenone e Feralpi Salò sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sportube, la piattaforma streaming che garantisce la visione di tutte le sfide della terza serie italiana.

Per quanto concerne il mondo delle scommesse, l'1 del Pordenone viene quotato da Bwin a 2.00 mentre il pareggio a 3.20. Difficile sulla carta la vittoria dell Feralpi Salò, quotata a 2.55. Mister Tedino ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere la giusta concentrazione soprattutto pensando ai playoff di fine campionato. Il tecnico non vuole lasciare nulla al caso e sognare la serie B per una realtà come quella dei friulani è possibile. Il tecnico della Feralpi Salò, Serena, si è detto soddisfatto dell'andamento dei suoi anche se serve di più per accaparrarsi una posizione utile per gli spareggi per la serie B. Sarà una gara ricca di interesse anche perché potrebbe essere una delle sfide playoff più intriganti.

