Pronostici Serie A/ Roma Lazio e le scommesse sulle partite della 34^ giornata (oggi 30 aprile 2017)

Pronostici Serie A: a San Siro si affrontano Inter e Napoli (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 34^ GIORNATA (28-29 APRILE 2017) - Un altro appuntamento con i pronostici della Serie A 2016-2017: abbiamo già vissuto due anticipi nel turno, ci avviciniamo sempre più alla fine di una stagione lunga e che deve ancora regalarci tutti i verdetti e dunque analizziamo come potrebbero andare a finire le otto partite che si giocano domenica 30 aprile. Scudetto, qualificazione a Champions ed Europa League, salvezza: alcune squadre lottano ancora per questi obiettivi, altre sono tranquille. Vediamo dunque quello che ci attende oggi sui vari campi.

PRONOSTICO ROMA LAZIO (ore 12:30) - Il derby è sempre il derby, e nella capitale è ancora più sentito che in altre città. Il bilancio stagionale dice due vittorie della Roma e una della Lazio; di fatto la più importante, perchè ha sancito la finale di Coppa Italia per i biancocelesti. Una Roma che all’Olimpico ha perso una sola volta in tutta la stagione - contro il Napoli - e che ha vinto cinque delle ultime sei partite (16 punti) e nove delle ultime 11; per di più la Lazio, che ha comunque vinto 6 delle ultime 9, ha il grosso limite di non aver mai vinto una sfida diretta contro le big, di fatto battendo solo l’Atalanta (due volte). Come pronostico dunque diamo la vittoria alla Roma, perciò segno 1.

PRONOSTICO BOLOGNA UDINESE (ore 15) - Una delle partite che coinvolgono squadre ormai tranquille. Il Bologna non vince da quattro partite (tre sconfitte), ha vinto soltanto due volte nelle ultime 12 e ha perso sette delle ultime 11, però sembra essere in crescita dal punto di vista del gioco; molto bene l’Udinese, che ha già fatto meglio delle ultime due stagioni e che ha vinto quattro partite nelle ultime sei giocate, perdendone una (a Napoli) nelle sette dopo la serie di tre KO in fila. Come pronostico diciamo che potrebbe arrivare un pareggio perchè entrambe si potrebbero accontentare; dunque segno X al Dall’Ara.

PRONOSTICO CAGLIARI PESCARA (ore 15) - Per la prima volta il Pescara giocherà da retrocessa in Serie B; inevitabile se si considera che il Delfino ha vinto una sola volta sul campo e con Zdenek Zeman, chiamato per centrare un miracolo sportivo, ha ottenuto appena 5 punti in 9 partite non riuscendo a fare il salto di qualità. Un Pescara che fuori casa ha fatto soltanto 5 punti, due dei quali ottenuti sul campo; il Cagliari, nonostante le due sconfitte nelle ultime tre, sta dando la sensazione di volersi divertire ancora ma deve raddrizzare il rendimento al Sant’Elia, dove ha perso tre volte nel giro di due mesi (anche se due partite erano contro Inter e Juventus). Il pronostico? Diciamo che il Pescara giocherà libero dall’esito, ma il Cagliari è comunque favorito per la vittoria e dunque puntiamo sul segno 1.

PRONOSTICO CROTONE MILAN (ore 15) - Allo Scida entrambe le squadre sono interessate a fare risultato: attenzione al Crotone, che può ancora salvarsi e con una serie di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sta dimostrando di crederci. Allo Scida i calabresi hanno già perso nove volte e la vittoria contro l’Inter ha interrotto una striscia di sconfitte che durava da tre partite; il Milan insegue un posto diretto in Europa League, ma non vince da due partite (un punto) e ha perso cinque volte nel girone di ritorno, dove ha vinto soltanto cinque volte su 14 gare. Un Milan che lontano da San Siro non vince dal 26 febbraio (contro il Sassuolo), da allora una sconfitta e due pareggi. Non si può però negare che i rossoneri siano decisamente favoriti per questa partita, anche se il Crotone rappresenta un avversario da non sottovalutare, soprattutto in questo momento della stagione. Dunque pronostico per il segno 2.

PRONOSTICO EMPOLI SASSUOLO (ore 15) - Avendo vinto le ultime due partite, l’Empoli si è avvicinato alla salvezza: una metamorfosi improvvisa per i toscani, che prima di pareggiare contro il Pescara avevano infilato una serie di sette sconfitte e nove partite senza vincere. Adesso sulla città toscana sembra essere tornato il sereno, anche se entrambe le vittorie sono esterne e al Castellani l’ultima gioia è datata 22 gennaio (contro l’Udinese). L’avversario di oggi è un Sassuolo salvo e reduce da tre partite senza sconfitta (5 punti); prima però i neroverdi avevano perso tre partite consecutive e non erano riusciti a vincere per cinque gare (quattro perse). Le motivazioni possono fare la differenza, ma il Sassuolo arriva dal pareggio contro il Napoli - pur con qualche episodio fortunato - la vittoria in rimonta sulla Sampdoria e un 1-1 prezioso sul campo dell’Atalanta. Pronostico allora che tende al pareggio, segno X.

PRONOSTICO GENOA CHIEVO (ore 15) - Discorso salvezza non del tutto chiuso per il Genoa, che ha perso cinque delle ultime sei partite e otto delle ultime 11, ma soprattutto ha vinto una sola volta in 19 partite, cioè da quando aveva battuto la Juventus. Un “girone” da 8 punti, cioè da retrocessione piena; adesso un turno casalingo contro una squadra che è salva da tempo, e che avrebbe potuto correre per il record di punti ma si è seduta presto. Cinque sconfitte consecutive per un Chievo che non vince dal 12 marzo; risale invece al mese prima l’ultima vittoria esterna (sul campo del Sassuolo), da allora solo sconfitte fuori casa. Le motivazioni spingono decisamente verso il Genoa, ma è chiaro che anche dalle parti di Verona non siano troppo soddisfatti di vivere così tante sconfitte da una squadra che forse, avesse mantenuto più alta la soglia dell’intensità, avrebbe potuto spingersi ai 50 punti in classifica e chiudere nella parte alta. Tutto sommato diamo il pronostico al Genoa, e perciò puntiamo sul segno 1.

PRONOSTICO PALERMO FIORENTINA (ore 15) - La giornata odierna potrebbe sancire la retrocessione aritmetica del Palermo; non è comunque in discussione il verdetto, si tratta solo di capire se i rosanero riusciranno eventualmente a ritardarlo. Un Palermo che ha perso cinque delle ultime sei partite e sette delle ultime nove; un Palermo che non vince dal 5 febbraio - contro il Crotone - e che nel girone di ritorno ha fatto soltanto 6 punti, non riuscendo a invertire la tendenza con i cambi di allenatore e il passaggio di proprietà. La Fiorentina potrebbe ancora correre per l’Europa: ha vinto quattro delle ultime sei e da metà febbraio (otto partite) ha perso soltanto una volta. Una sconfitta però sanguinosa, perchè arrivata in casa contro l’Empoli: era successo anche al Milan e dunque potremmo dire che siamo pari e patta. I viola hanno vinto a Crotone l’ultima volta in trasferta (19 marzo); non possiamo che dare il pronostico alla squadra di Paulo Sousa, perciò diciamo segno 2.

PRONOSTICO INTER NAPOLI (ore 20:45) - Affascinante sfida tra due squadre a caccia di riscatto, ma che vivono momenti ben diversi. L’Inter si è persa per stada: con Stefano Pioli aveva vinto 7 partite consecutive braccando proprio il Napoli per il terzo posto, adesso arriva da tre sconfitte e due pareggi che hanno messo in discussione addirittura il sesto posto. I nerazzurri a San Siro non festeggiano dal roboante 7-1 all’Atalanta (12 marzo); il dato preoccupante riguarda i gol subiti, 13 nelle ultime cinque partite (ma c’è anche una serie di otto gare con almeno una rete incassata). Il Napoli non perde dal 25 febbraio, unica sconfitta del girone di ritorno e prima da fine ottobre; una sconfitta in 22 giornate nelle quali sono arrivati anche cinque pareggi. I partenopei possono superare il record di punti (82) della scorsa stagione ma finire una posizione più giù; in trasferta avevano vinto le sei partite precedenti al pareggio di Reggio Emilia. Difficile fare un pronostico: diciamo però segno X perchè puntiamo sul riscatto dell’Inter.

