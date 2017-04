Pronostico Formula 1/ Gran Premio Russia 2017 a Sochi: il punto di Alessandra Neri (esclusiva)

Pronostico F1 Gp Russia - LaPresse

PRONOSTICO FORMULA 1: GRAN PREMIO DI RUSSIA 2017 A SOCHI, IL PUNTO DI ALESSANDRA NERI (ESCLUSIVA) - Sebastian Vettel in pole position, Kimi Raikkonen secondo e due Ferrari in prima fila nel Gran Premio di Russia a Sochi. Non accadeva da quasi 10 anni, Gran Premio di Francia di Magny Cours 2008, con Raikkonen primo e Massa secondo: in Formula 1, un’era geologica. La pole invece mancava alla Ferrari da 33 Gran Premi, Gran Premio di Singapore del 2015, fu Sebastian Vettel a centrarla in un circuito dove però il motore contava poco a differenza di quello di Sochi, dove infatti tutti consideravano sulla carta favorita la Mercedes. Per la Ferrari avrebbe dovuto essere un test di competitività: nelle qualifiche, l’ha superato a pieni voti e con lode, in attesa di vedere come andrà in gara. Lewis Hamilton partirà addirittura quarto dietro a Valtteri Bottas, suo compagno di squadra. Non c'è più Nico Rosberg ma per Lewis Hamilton le cose non sembrano andare bene anche in casa Mercedes, con un rivale forse più insidioso del previsto anche all’interno del team. Per presentare il Gran Premio di Russia abbiamo sentito Alessandra Neri. Eccola in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Ferrari superlativa: Vettel primo e Raikkonen secondo su un circuito sulla carta favorevole alla Mercedes… Il lavoro della squadra è stato essenziale, fondamentale per ottenere questi tempi. Soprattutto su un circuito favorevole alla Mercedes come quello di Sochi, è stata importante anche la capacità di sfruttare al meglio le gomme Pirelli da parte della macchina di Maranello.

La pole mancava alla Ferrari dal 2015, sotto quali aspetti è migliorata la Rossa? Potrei dire che tutto il team è stato decisivo, ha dato anche una grande spinta a Vettel e Raikkonen. E' migliorata tutta la macchina, il motore e soprattutto l'aerodinamica.

La doppietta nelle prove ufficiali non accadeva dal Gran Premio di Francia del 2008: Vettel da mondiale? Questa è una cosa molto importante, se si pensa che non accadeva da dieci anni. Aspetterei però a dire che Vettel potrà vincere il titolo mondiale. E' veramente troppo presto!

Per Raikkonen una grande prestazione, cosa dire del pilota finlandese? Il suo secondo posto nelle qualifiche dimostra che anche lui ha fornito finalmente un'ottima prestazione. Sono proprio contenta per Raikkonen. E' molto importante poi per la classifica del Mondiale costruttori, che la Ferrari potrebbe vincere con le prestazioni dei suoi due piloti.

Cosa manca alla Mercedes, quali problemi sta trovando? La Mercedes di solito nei test invernali si nasconde e aspetta l'inizio della stagione per venire fuori. Stavolta non è stato così e nei Gp sta confermando di avere molti problemi. La Ferrari, che aveva fatto degli ottimi test invernali, si è dimostrata più competitiva. E' difficile dire cosa sia successo, cosa manchi alla monoposto tedesca attualmente.

Hamilton superato anche da Bottas, cosa sta succedendo al pilota inglese? Hamilton la scorsa stagione ha perso il mondiale. Quest'anno voleva rifarsi. L'anno scorso doveva competere solo con Rosberg, ora ci sono anche i due piloti Ferrari. E' tutto più difficile. E' nervoso e non corre tranquillo.

Un tuo giudizio su Bottas? Bottas come Raikkonen viene dalla scuola finlandese di piloti, ottima per la Formula 1. Bottas sulla carta ha tutte le possibilità per migliorare ancora. Vedremo cosa succederà in futuro...

Massa sesto, ti aspettavi questa prova del pilota brasiliano? No, non me l'aspettavo: la Williams in precedenza non aveva fatto grandi cose, non pensavo che Massa ottenesse questo tempo!

Chi vincerà il Gran Premio di Russia? Dico Vettel, dovrebbe essere lui a vincerlo. (Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.