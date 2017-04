Reggiana Forlì/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana Forlì (Foto LaPresse)

DIRETTA REGGIANA FORLì: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana Forlì, partita che sarà diretta dall'arbitro Davide Curti, è una delle sfide nel quadro della trentasettesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017: verdetti ancora in divenire e dunque, per garantire la regolarità su tutti i campi, questo turno e l'ultimo della stagione regolare verranno disputati in contemporanea (ovviamente all'interno del singolo girone).

La formazione di mister Menichini è una delle tante delusioni del girone B della Lega Pro. Ci si aspettava molto di più da una squadra che sembrava essere attrezzata molto bene per lottare per la serie B diretta. Ora la Reggiana vuole provare almeno a far bene nei playoff mostrando quella continuità che in campionato è mancata soprattutto nelle fasi cruciali della stagione.

Il Forlì invece è quasi all'ultima chiamata per la salvezza diretta: una sconfitta contro la Reggiana potrebbe chiudere quasi definitivamente i giochi. Una vittoria potrebbe anche far sognare al Forlì la salvezza diretta. Si proverà ad evitare fino all'ultimo l'approdo ai playout. Gli spareggi salvezza preoccupano e non poco l'ambiente dei biancorossi che non vogliono correre rischi di tornare in serie D. Ci sono perciò le carte in regola per assistere ad una gara molto divertente e che potrebbe rivelarsi fondamentale.

La squadra granata scenderà in campo col consueto 4-4-2 che fin qui ha fatto discretamente nella gestione Menichini. L'ex allenatore di Crotone e Salernitana punterà su Perilli in porta mentre in difesa giocheranno Spano, Rozzio, Trevisan e Contessa. A centrocampo invece giocheranno Ghiringhelli, Bovo, Genevier e Riverola. Mentre la pericolosa coppia d'attacco della Reggiana vedrà come suoi interpreti Guidone e soprattutto Cesarini. Dalla panchina potrebbero aiutare a gara in corso sia il centrocampista Sbaffo che Pedrelli. Invece la squadra romagnola ha bisogno di vincere e perciò non vorrà per nulla rinunciare ai suoi uomini di primo livello.

La squadra biancorossa scenderà in campo col 4-3-1-2 che vedrà Turrin in porta mentre in difesa spazio per Sereni, Carini, Conson e Adobati. A centrocampo invece giocheranno Alimi, Capellupo e Spinosa con Capellini a fare da trequartista. In attacco nel Forlì giocheranno invece l'esperto bomber ex Cesena e Palermo, Davide Succi, assieme a Bardelloni che fin qui ha segnato molto. Nella Reggiana il centrocampo è uno dei punti di forza principali. Gente come Bovo e Genevier garantisce quantità e tecnica in mezzo al campo. Bene in avanti anche l'attaccante ex Foligno, Guidone, che ha trovato spesso la rete in campionato.

Nel Forlì inevitabilmente uno come Succi ha subito acquisto un'importanza cruciale nello scacchiere della formazione granata. L'ex bomber del Cesena infatti è un elemento fondamentale in quanto crea gioco e spazi ed è utile anche per gli appoggi ai compagni. Per quanto concerne la diretta tv di questa bella gara, sarà visibile in diretta ed in esclusiva sui canali Sportube, piattaforma che permette di assistere a tutte le sfide della Lega Pro.

Passando alle scommesse, Bwin quota l'1 a 1.70 mentre il pareggio a 3.00. La vittoria del Forlì in casa della Reggiana sembra difficile secondo le quote: viene quotata a 3.30. Mister Menichini ha chiesto ai suoi ragazzi la giusta attenzione ad un incontro come quello col Forlì. Nonostante la stagione deludente, l'ex mister della Salernitana non vuole lasciare nulla al caso e perciò vuole che la sua squadra continui a giocare bene.

L'allenatore del Forlì, Gadda, ha ammesso che il Forlì può ambire ancora alla salvezza diretta. Serve una prestazione importante sul campo della Reggiana per poi giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata che sarà in casa dei biancorossi. Sarà perciò una gara molto bella.

