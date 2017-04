Risultati Lega Pro, Classifica/ Gironi B e C, Foggia e Venezia, è festa: diretta gol live score (37^ giornata)

Risultati Lega Pro: il Pordenone si gioca il secondo posto nel girone B (LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: GIRONI B, C, DIRETTA GOL LIVE SCORE (37^ GIORNATA, 30 APRILE 2017) - Nel campionato di Lega Pro 2016-2017 siamo arrivati alla trentasettesima giornata, vale a dire la penultima della stagione regolare: 180 minuti per decretare l’ultima promozione diretta, il quadro completo dei playoff e quello dei playout, le tre squadre che retrocederanno subito in Serie D.

Risultati Girone B. Come accaduto ieri, anche le gare di oggi sono in contemporanea girone per girone; dunque il girone B si gioca alle ore 17:30 e prevede Ancona-Sambenedettese, Bassano-Gubbio, Lumezzane-Fano, Modena-Mantova, Pordenone-Feralpisalò, Reggiana-Forlì, Santarcangelo-Maceratese, Sudtirol-Padova, Teramo-Parma e Venezia-AlbinoLeffe.

Qui abbiamo già la promossa, il Venezia che ha dominato il girone di ritorno; alle sue spalle lotta serrata per andare direttamente alla seconda fase dei playoff, con Parma e Pordenone appaiate, i ducali che hanno il vantaggio dello scontro diretto ma sono anche in crisi (hanno perso le ultime tre).

Più staccato il Padova; per i playoff se la giocano ancora Santarcangelo, Maceratese e Sudtirol con, realisticamente, due posti a disposizione attualmente occupati da AlbinoLeffe e Bassano; in coda l’Ancona sembra ormai spacciato, il Modena è ormai salvo e lo sarà ufficialmente riuscendo a strappare almeno un pareggio contro il Mantova, che invece potrebbe ancora rischiare qualcosa.

Risultati girone C: va in scena alle ore 14:30, avremo Akragas-Juve Stabia, Catania-Siracusa, Catanzaro-Casertana, Fidelis Andria-Reggina, Foggia-Melfi, Matera-Monopoli, Messina-Cosenza, Paganese-Lecce, Taranto-Vibonese e Virtus Francavilla-Fondi.

Foggia in Serie B dopo 19 anni, Lecce sicuro della seconda fase dei playoff, quattro squadre qualificate aritmeticamente ma anche Virtus Francavilla e Paganese ormai dentro: Casertana e Fondi hanno quindi due partite per confermarsi nelle prime dieci, le squadre che potrebbero fare il colpo sono realisticamente Fidelis Andria e Catania con il Messina che invece appare ormai fuori dai giochi.

Emozionante anche la corsa per i playout: il Taranto è alle ultimissime chance di evitare la retrocessione diretta, la Reggina che è quattordicesima non può ancora dirsi salva ma Melfi, Vibonese e Catanzaro sembrano ormai sicure di doversi giocare gli spareggi, con l’Akragas che è realisticamente l’unica in grado di migliorare la sua posizione e salvarsi subito.

RISULTATI LEGA PRO GIRONE B

ore 17:30 Ancona-Sambenedettese

ore 17:30 Bassano-Gubbio

ore 17:30 Lumezzane-Fano

ore 17:30 Modena-Mantova

ore 17:30 Pordenone-Feralpisalò

ore 17:30 Reggiana-Forlì

ore 17:30 Santarcangelo-Maceratese

ore 17:30 Sudtirol-Padova

ore 17:30 Teramo-Parma

ore 17:30 Venezia-AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE B

VENEZIA 79

Parma, Pordenone 66

Padova 63

Reggiana 59

Gubbio 55

Sambenedettese, Feralpisalò 50

AlbinoLeffe, Bassano 48

Santarcangelo (-2) 47

Maceratese (-2) 45

Sudtirol 44

Modena 41

Mantova 38

Teramo 36

Lumezzane, Forlì 34

Fano 33

Ancona 29

RISULTATI LEGA PRO GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Juve Stabia

ore 14:30 Catania-Siracusa

ore 14:30 Catanzaro-Casertana

ore 14:30 Fidelis Andria-Reggina

ore 14:30 Foggia-Melfi

ore 14:30 Matera-Monopoli

ore 14:30 Messina-Cosenza

ore 14:30 Paganese-Lecce

ore 14:30 Taranto-Vibonese

ore 14:30 Virtus Francavilla-Fondi

CLASSIFICA GIRONE C

FOGGIA 81

Lecce 72

Matera 61

Juve Stabia 58

Siracusa 57

Cosenza 54

Virtus Francavilla 51

Paganese (-1) 49

Casertana (-2) 48

Fondi (-1) 46

Fidelis Andria 45

Catania (-7) 43

Messina 42

Reggina 41

Monopoli 40

Akragas 38

Catanzaro, Vibonese 35

Melfi (-1) 34

Taranto 30

