Risultati Lega Pro / Classifica aggiornata Girone B: le partite live (37^ Giornata)

Risultati Lega Pro: girone B (LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: GIRONI B, DIRETTA GOL LIVE SCORE (37^ GIORNATA, 30 APRILE 2017) - Come accaduto ieri, anche le gare di oggi sono in contemporanea girone per girone; dunque il girone B si gioca alle ore 17:30 e prevede Ancona-Sambenedettese, Bassano-Gubbio, Lumezzane-Fano, Modena-Mantova, Pordenone-Feralpisalò, Reggiana-Forlì, Santarcangelo-Maceratese, Sudtirol-Padova, Teramo-Parma e Venezia-AlbinoLeffe. Qui abbiamo già la promossa, il Venezia che ha dominato il girone di ritorno; alle sue spalle lotta serrata per andare direttamente alla seconda fase dei playoff, con Parma e Pordenone appaiate, i ducali che hanno il vantaggio dello scontro diretto ma sono anche in crisi (hanno perso le ultime tre). Più staccato il Padova; per i playoff se la giocano ancora Santarcangelo, Maceratese e Sudtirol con, realisticamente, due posti a disposizione attualmente occupati da AlbinoLeffe e Bassano; in coda l’Ancona sembra ormai spacciato, il Modena è ormai salvo e lo sarà ufficialmente riuscendo a strappare almeno un pareggio contro il Mantova, che invece potrebbe ancora rischiare qualcosa.

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: GIRONE B, DIRETTA GOL LIVE SCORE (37^ GIORNATA, 30 APRILE 2017). VERSO IL TRIPLETE - Il triplete si può fare anche in Lega Pro? Si può, ed è esattamente quello che punta il Venezia. Per i lagunari la stagione non è tecnicamente finita: archiviata la promozione diretta in Serie B alla squadra di Filippo Inzaghi restano ancora due obiettivi. Il primo è più che altro dettato dall’orgoglio: provare a fare più punti delle altre vincitrici dei gironi, ma perchè sia così bisognerà farne tre in più del Foggia che attualmente ne ha due in più (81 contro 79). Il secondo obiettivo è più concreto: lo scudetto di Lega Pro, che al termine della stagione regolare viene assegnato in un mini-girone tra le squadre che hanno appunto vinto i loro gruppi e hanno centrato la promozione diretta in Serie B. Inzaghi è un uomo che non vuole mai perdere: era così da giocare e lo è da allenatore. Due titoli li ha già in mano: la vittoria nel girone B e la Coppa Italia Lega Pro, conquistata mercoledì pomeriggio rovesciando la sconfitta che aveva subito a Matera. La sconfitta rappresenta la ciliegina sulla torta; prima però il Venezia dovrà congedarsi nel migliore dei modi dal suo pubblico, festeggiando al meglio la promozione e il dominio in campionato con l’ultima partita al Penzo, quella di oggi pomeriggio contro l’AlbinoLeffe (prima di chiudere all’Helvia Recina di Macerata). Arriverà un’ultima vittoria per questa grande squadra? (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI LEGA PRO GIRONE B

IN CORSO Ancona-Sambenedettese 1-2, 18' Agodirin, 68' Vallocchio, 59' Paolucci

IN CORSO Bassano-Gubbio 3-0, 29' Bianchi, 49', 52' Grandolfo

IN CORSO Lumezzane-Fano 1-2, 2' Ferrani, 17' Melandri, 38' Leonetti

IN CORSO Modena-Mantova 2-0, 12' Nole, 80' Giorico

IN CORSO Pordenone-Feralpisalò 0-2, 46' Ferretti, 51' Codromaz

IN CORSO Reggiana-Forlì 0-1, 8' Tentoni

IN CORSO Santarcangelo-Maceratese 5-1, 16' Merini, 36' Marchetti, 58' Cori, 66', 69' Jadid, 77' Ungaro

IN CORSO Sudtirol-Padova 1-0, 32' Gliozzi

IN CORSO Teramo-Parma 0-0

IN CORSO Venezia-AlbinoLeffe 1-1, 10' Ravasio, 60' Tortori

CLASSIFICA GIRONE B

VENEZIA 79

Parma, Pordenone 66

Padova 63

Reggiana 59

Gubbio 55

Sambenedettese, Feralpisalò 50

AlbinoLeffe, Bassano 48

Santarcangelo (-2) 47

Maceratese (-2) 45

Sudtirol 44

Modena 41

Mantova 38

Teramo 36

Lumezzane, Forlì 34

Fano 33

Ancona 29

