Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, si inizia con Roma Lazio! Diretta gol livescore (34^ giornata)

Risultati Serie A: il derby della capitale apre la domenica (LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (34^ GIORNATA, 30 APRILE 2017) - Archiviati i due anticipi, siamo pronti a tuffarci nuovamente nella Serie A 2016-2017: si giocano altre otto partite per la trentaquattresima giornata in un campionato che fino a questo momento ha dato un solo verdetto ufficiale, vale a dire la retrocessione aritmetica del Pescara.

Domenica 30 aprile si parte alle ore 12:30 con Roma Lazio; alle ore 15 avremo Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Empoli-Sassuolo, Genoa-Chievo e Palermo-Fiorentina, chiusura alle ore 20:45 con Inter-Napoli. Abbiamo già letto quali sono i due big match del turno: ovviamente il derby della capitale e la sfida di San Siro. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA (34^ GIORNATA)

Roma e Lazio giocano la quarta sfida stagionale: la Roma ne ha vinte due ma i biancocelesti si sono presi la qualificazione alla finale di Coppa Italia, bissando di fatto il titolo che avevano ottenuto nel 2013. E’ un’ottima stagione per entrambe le squadre: la Roma si sta confermando la vera anti-Juventus degli ultimi anni, può blindare il secondo posto e non ha ancora rinunciato allo scudetto, mentre la Lazio è forse andata oltre le previsioni e, già qualificata all’Europa League come finalista di Coppa Italia, vuole ora confermare la sua quarta posizione e rimanere davanti alle milanesi.

A questo proposito, l’Inter che non vince da cinque partite va a caccia di riscatto: il trend negativo ha messo in discussione anche la posizione di Stefano Pioli - confermato in ogni caso - sancito l’addio al terzo posto e messo in forte discussione un’Europa che a questo punto arriverà difficilmente. Contro il Napoli i nerazzurri possono trovare la risalita, ma i partenopei sono reduci dal beffardo pareggio di Reggio Emilia e dunque hanno grandi motivazioni, anche perchè non vogliono mollare la presa sul secondo posto ancora alla portata - al netto di quello che riuscirà a fare la Roma.

Le altre sfide sono forse meno interessanti come urgenza di fare punti; lo è di certo quella dello Scida, con un Crotone che continua a credere nella salvezza - e aspetta regali dal Sassuolo impegnato sul campo dell’Empoli - e un Milan che invece, sconfitto in casa proprio dai toscani, ha subito un brusco stop nella corsa all’Europa, pur se si è confermato al sesto posto e dunque almeno tecnicamente è padrone del proprio destino (ma vorrebbe evitare il preliminare).

In chiave salvezza rischia ancora qualcosa il Genoa che ha vinto soltanto una volta nelle ultime 19 partite giocate (di fatto un girone intero); la Fiorentina potrebbe forse avere un’ultima chance di prendersi la qualificazione al preliminare di Europa League e allo stesso tempo potrebbe condannare alla retrocessione aritmetica il Palermo, che al di là di questo è ormai certo di dover ripartire dalla Serie B.

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA SERIE A CRONACA DEI FATTI SALIENTI: ATALANTA JUVENTUS E TORINO SAMPDORIA (34^ GIORNATA, 30 APRILE 2017) - La 34esima giornata del campionato calcistico di Serie A si è aperta con due anticipi. Venerdì in serata si è svolta la gara dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo fra i padroni di casa dell'Atalanta e gli ospiti della Juventus. Sabato sera invece è scesa in campo l'altra torinese, il Torino, che ha affrontato la Sampdoria. La Juventus, forse inconsciamente proiettata con la mente alla semifinale d'andata di Champions League contro il Monaco, non è partita benissimo, lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari. I bianconeri hanno avuto l'occasione più ghiotta per sbloccare il match nella prima frazione, con Cuadrado che non è riuscito a ribadire in porta un preciso lancio di Chiellini. Quando il primo tempo era ormai al tramonto la difesa juventina di è fatta sorprendere, e il giovane Conti ha sbloccato il punteggio. I bianconeri sono usciti affamati dagli spogliatoi, riuscendo a trovare subito il pareggio con un autogol di Spinazzola.

La Juventus ha continuato ad attaccare, cogliendo un palo con Higuaín. La squadra di Allegri aveva anche conquistato un calcio di rigore per evidente fallo di mano di Toloi, ma il direttore di gara Marco Guida ha erroneamente segnalato una posizione di fuorigioco, facendo ripartire l'azione con un calcio di punizione per l'Atalanta. La Juventus non si è scoraggiata e ha cercato a più riprese la rete del vantaggio. Rete che è arrivata ad otto minuti dalla fine del match con una rete di testa del brasiliano Dani Alves, imbeccato perfettamente da un tocco morbido di Pjanic. La Juventus però non ha mantenuto alta la concentrazione, subendo la rete del pareggio ad opera dello svizzero Freuler. Ora la Roma, impegnata nel derby contro la Lazio, ha la possibilità di accorciare il distacco. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non ha commentato l'episodio arbitrale avverso, riconoscendo che nel primo tempo la squadra non ha mostrato la solita cattiveria, ma ha lasciato troppo spazi per manovrare ad una delle squadre più in forma del campionato.

Torino Sampdoria si è aperta nel segno di Patrik Schick. L'attaccante originario della Repubblica Ceca ha portato in vantaggio i genovesi con un gol dopo dieci minuti dal fischio iniziale. I granata hanno provato a reagire, ma hanno trovato diverse difficoltà soprattutto grazie all'ottima prestazione del difensore Skriniar, che ha marcato perfettamente il capocannoniere del campionato Belotti. Nella ripresa Schick si è dovuto accomodare in panchina per un infortunio e al suo posto è entrato sul terreno di gioco il croato Budimir. Approfittando di qualche minuto di sbandamento da parte della Samp, il Torino di mister Mihajlovic si è portato vicino al gol del pareggio, con il portiere Puggioni che ha salvato il risultato proprio su iniziativa di Belotti. Una situazione analoga si è ripresentata a diciotto minuti dal termine, quando un Puggioni in stato di grazia ha fermato ancora un altro volta Belotti, mantenendo la propria porta inviolata.

Il gol del meritato pareggio per i torinesi non ha tardato ad arrivare, ed è stato segnato dall'argentino Iturbe a dieci minuti dalla fine del tempo regolamentare. Dopo cinque minuti di recupero la gara si è chiusa così, con le due squadre che si sono divise la posta in palio, in un classico pareggio di fine stagione che serve a poco per gli obiettivi di entrambe le compagini. La Sampdoria manca così l'occasione per agganciare lo stesso Torino in graduatoria al nono posto. Gara piuttosto semplice da gestire per il direttore di gara Davide Massa, uno dei più positivi nell'ultimo periodo.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA

ore 12:30 Roma-Lazio

ore 15:00 Bologna-Udinese

ore 15:00 Cagliari-Pescara

ore 15:00 Crotone-Milan

ore 15:00 Empoli-Sassuolo

ore 15:00 Genoa-Chievo

ore 15:00 Palermo-Fiorentina

ore 20:45 Inter-Napoli

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 83

Roma 75

Napoli 71

Lazio 64

Atalanta 63

Milan 58

Inter 56

Fiorentina 55

Sampdoria 49*

Torino 46*

Udinese 43

Chievo, Cagliari 38

Sassuolo 36

Bologna 35

Genoa 30

Empoli 29

Crotone 24

Palermo 16

Pescara* 14

* Pescara retrocesso in Serie B

