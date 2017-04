Risultati Serie B: Verona e Frosinone lottano per il secondo posto (LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (39^ GIORNATA, 30 APRILE-1 MAGGIO 2017) - Nel campionato di Serie B 2016-2017 siamo arrivati alla trentanovesima giornata: 360 minuti al termine della stagione regolare, quattro turni per definire i vari verdetti di una stagione lunga e che si completerà con i playoff. Ieri abbiamo già vissuto le prime sette partite della 39^ giornata, ma ne restano altre quattro da giocare.

Domenica 30 aprile assisteremo al primo posticipo della giornata: alle ore 17:30 si gioca Novara-Brescia, mentre saranno ben tre le partite che ci aspettano. Si parte alle ore 12:30 con Benevento-Avellino, si prosegue alle ore 15 con Verona-Vicenza e si chiude alle ore 20:30 con Salernitana-Frosinone. Sono impegnate la seconda e la terza forza della classifica, in una sfida a distanza per prendersi la promozione diretta: il Frosinone sembrava aver fatto il salto di qualità definitivo approfittando anche della crisi del Verona, poi però i ruoli si sono invertiti e i ciociari non sono più riusciti a vincere.

Così gli scaligeri hanno risalito la corrente e adesso sono davanti di un punto, avendone persi due nella partita di Perugia; la sensazione è che questa sfida possa continuare fino all’ultima giornata. Il turno di oggi sorride al Verona: la partita del Bentegodi contro il Vicenza - bisogna riscattare la sconfitta dell’andata - è pur sempre un derby e i biancorossi arrivano dalla vittoria contro il Novara, ma la squadra di Fabio Pecchia sembra comunque superiore. Rischia il Frosinone, che si troverà di fronte una Salernitana affamata di punti per provare a conquistare i playoff.

Obiettivo anche del Novara, che però deve ritrovarsi: al momento i piemontesi sarebbero fuori dalle prime otto, devono provare a vincere contro il Brescia (partita da ex per Roberto Boscaglia) ma le rondinelle, impegnate nella corsa alla salvezza diretta, non avranno certo intenzione di fare sconti. Il derby campano tra Benevento e Avellino potrebbe essere interessante: giallorossi in rottura prolungata e ora con i playoff a rischio, irpini che realisticamente non possono più arrivare a giocarsi gli spareggi e, dopo aver perso ad Ascoli, devono ancora guardarsi alle spalle perchè la loro salvezza non è ancora fatta.

Ci aspettano quattro partite decisamente interessanti nell'arco di due giorni: il quadro dei risultati che matureranno dai campi ci potrà anche dare una nuova situazione di classifica, ma attenzione a pensare che i verdetti siano scritti perchè il campionato di Serie B a 22 squadre ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA

Domenica 30 aprile

ore 17:30 Novara-Brescia

Lunedì 1 maggio

ore 12:30 Benevento-Avellino

ore 15:00 Verona-Vicenza

ore 20:30 Salernitana-Frosinone

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 73

Verona 66

Frosinone 65

Perugia, Cittadella 57

Benevento (-1) 55

Carpi, Spezia 54

Virtus Entella, Bari, Salernitana 51

Novara 50

Pro Vercelli 47

Cesena 46

Avellino (-3) 45

Ascoli 44

Brescia 42

Trapani, Vicenza 41

Ternana 39

Latina (-2) 34

Pisa (-4) 33

