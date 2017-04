Risultati Serie D/ Partite e classifica aggiornata. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (33^ giornata, oggi)

Risultati Serie D - LaPresse

RISULTATI SERIE D: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (33^ GIORNATA, OGGI 30 APRILE 2017). IL GIRONE A: BIG-MATCH - La Serie D 2016-2017 torna in campo oggi per la sua trentatreesima giornata, che proporrà uno dei suoi piatti forti nel girone A, dove il Cuneo ha due punti di vantaggio sul Borgosesia. Oggi infatti si gioca lo scontro diretto in casa dell’inseguitrice, che potrebbe lanciare in Lega Pro il Cuneo o ribaltare la situazione. I conti sono presto fatti: una vittoria del Cuneo porterebbe infatti la capolista a +5, inattaccabile con una sola partita che resterà ancora da disputare. Naturalmente anche il pareggio starebbe molto bene a chi sta davanti, soprattutto pensando che il Cuneo gioca in trasferta e tornerebbe a casa conservando il +2. I padroni di casa però hanno un’occasione straordinaria, quella di vincere e balzare a +1 sui rivali di oggi, diventando a quel punto favorito per l’unica promozione diretta. Farà il tifo per il Borgosesia anche il Varese, che per tenere vive le proprie speranze deve vincere contro la Bustese Roncalli e sperare che si blocchi il Cuneo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE D: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (33^ GIORNATA, OGGI 30 APRILE 2017) - La Serie D 2016-2017 torna in campo oggi, domenica 30 aprile, per la sua trentatreesima giornata, cioè la penultima della stagione regolare. Scendono in campo i nove gironi, mancano ormai solo due turni (oggi compreso) al termine della stagione e stiamo dunque per conoscere le squadre vincitrici dei nove gironi, che otterranno la promozione in Lega Pro, mentre altre dovranno accontentarsi dei playoff attraverso i quali potrebbero comunque salire di categoria, in caso di completamento organico per fallimenti o mancate iscrizioni (come, purtroppo, avviene spesso negli ultimi anni). Naturalmente sono attesi anche i verdetti per le retrocessioni in Eccellenza, che saranno quattro per ciascun girone, due dirette e le altre due tramite playout. Tornando alla lotta ai vertici, bisogna notare che ben quattro squadre hanno già conquistato la matematica certezza della promozione in Lega Pro: si tratta del Monza nel girone B, del Mestre nel girone C, della Fermana nel girone F e della Sicula Leonzio nel girone I, queste ultime due già prima di Pasqua.

Decisamente più avvincenti sono le situazioni negli altri gironi, dove deve essere ancora emesso il verdetto più importante. Nel girone A il Cuneo ha due punti di vantaggio sul Borgosesia e oggi si gioca lo scontro diretto in casa dell’inseguitrice, che potrebbe lanciare in Lega Pro il Cuneo o ribaltare la situazione. Nel girone D domenica scorsa tutto è stato favorevole al Ravenna, che adesso ha tre punti sull’Imolese e cinque sul Delta Rovigo, dunque adesso i romagnoli vedono molto vicina la promozione. Anche per il Gavorrano la situazione è ideale: la capolista del girone E ha infatti cinque punti di vantaggio sulla Massese e sei sul Savona. Molto incerto invece è il girone G, dove l’Arzachena ha un solo punto di vantaggio sul Monterosi e non può dirsi tagliato fuori nemmeno il Rieti, terzo a -3. Infine il girone H, dove il Bisceglie ha superato domenica scorso il Trastevere: adesso la capolista è pugliese, tuttavia con un solo punto di vantaggio sui capitolini e di conseguenza i giochi sono ancora apertissimi.

RISULTATI SERIE D GIRONE A

Borgosesia-Cuneo

Bra-Legnano

Caronnese-Gozzano

Casale-Pro Sesto

Inveruno-Folgore Caratese

OltrepoVoghera-Verbania

Pinerolo-Chieri

Pro Settimo-Varesina

Varese-Bustese Roncalli

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE B

Caravaggio-Levico Terme

Ciliverghe Mazzano-Grumellese

Ciserano-Cavenago Fanfulla

Darfo Boario-Lecco

Dro-Bolzano

Olginatese-Pro Patria

Pergolettese-Monza

Seregno-Pontisola

Virtus Bergamo-Scanzorosciate

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE C

Abano-Mestre

Campodarsego-Triestina

Carenipievigina-Calvi Noale

Cordenons-Tamai

Feltre-Altovicentino

Legnago Salus-ArzignanoChiampo

Montebelluna-Vigasio

Vigontina-Este

Virtus Verona-Belluno

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE D

Castelvetro-Imolese

Colligiana-Lentigione

Delta Rovigo-Adriese

Fiorenzuola-Scandicci

Mezzolara-Correggese

Pianese-San Donato

Ribelle-Ravenna

Rignanese-Castelfranco

Sangiovannese-Poggibonsi

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE E

Fezzanese-Argentina

Gavorrano-Lavagnese

Ghivizzano Borgo-Grosseto

Real Forte Querceta-Ponsacco

Savona-Viareggio

Sestri Levante-Ligorna

Sporting Recco-Finale

Unione Sanremo-Massese

Valdinievole Montecatini-Montemurlo

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE F

Agnonese-Campobasso

Civitanovese-Vastese

Fermana-Alfonsine

Matelica-Sammaurese

Monticelli-Jesina

Recanatese-Pineto

San Marino-San Nicolò

Vis Pesaro-Romagna Centro

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE G

Albalonga-Torres

Avezzano-Città di Castello

Flaminia-Vivi Altotevere

Latte Dolce-Rieti

Muravera-Lanusei

Nuorese-Arzachena

San Teodoro-Ostia Mare

Trestina-L'Aquila

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE H

Agropoli-Madrepietra

Anzio-Vultur Rionero

Ciampino-Picerno

Francavilla-Gelbison Cilento

Herculaneum-Nardò

Nocerina-Bisceglie

Potenza-Gravina

San Severo-Cynthia

Trastevere-Manfredonia

CLASSIFICA

RISULTATI SERIE D GIRONE I

Aversa-Gragnano

Gela-Sicula Leonzio

Gladiator-Cavese

Igea Virtus-Roccella

Rende-Castrovillari

Sersale-Sarnese

Turris-Pomigliano

US Palmese-Nerostellati Frattese

CLASSIFICA

