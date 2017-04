Roma Lazio/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Roma Lazio (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma Lazio vale per la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: domenica 30 aprile alle ore 12:30 le due squadre giocano nel lunch match un derby emozionante per la situazione di classifica e ovviamente a prescindere. Roma seconda e Lazio terza: 12 punti a separare le due squadre, con i biancocelesti che si sono presi la finale di Coppa Italia a scapito dei giallorossi ma hanno perso la sfida di andata in campionato. Per la squadra di Luciano Spalletti c’è un secondo posto da blindare e una corsa allo scudetto da tenere viva, per quella di Simone Inzaghi la volontà di prepararsi al meglio alla sfida di coppa contro la Juventus e la possibilità di archiviare la quarta posizione. Andiamo dunque a vedere come i due allenatori potrebbero schierare i loro uomini, leggendo le probabili formazioni di Roma Lazio.

ROMA LAZIO: PRONOSTICO E QUOTE - Roma Lazio è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (34^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Roma ha una quota di 1,85; il segno X per il pareggio vale 3,80 mentre il segno 2 per la vittoria della Lazio vale 4,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti conferma la difesa a quattro con Rudiger e Emerson Palmieri che sono favoriti sulle corsie, mentre al centro dello schieramento non sono in discussione le maglie di Fazio e Manolas. A centrocampo, come già nelle ultime settimane, c’è il punto di domanda su Daniele De Rossi: Capitan Futuro ha sofferto di un problema alla caviglia che gli ha impedito di giocare contro il Pescara. Se ce la farà affiancherà Strootman nella solita mediana della Roma, in caso contrario ancora una volta sarà in campo Leandro Paredes che rappresenta il suo sostituto naturale. Per il resto ben pochi dubbi, se non quello legato al ballottaggio tra El Shaarawy e Diego Perotti (ma in questo momento il Faraone è nettamente favorito) con Salah, Nainggolan e Dzeko (48 gol in tre nel solo campionato) che saranno ovviamente titolari. Poi, la presenza o meno di Francesco Totti: per il capitano potrebbe essere l’ultimo derby nella carriera da calciatore e i tifosi della Roma ne chiedono la presenza in campo. Il numero 10 lunedì sera non era nemmeno in panchina: esclusa la sua presenza dal primo minuto ma è probabile che arrivi un cameo nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Difesa a tre per Simone Inzaghi: di solito l’allenatore della Lazio affronta così le grandi partite, ma il 4-3-3 rimane una possibilità concreta per una squadra che ha dimostrato più volte di saper cambiare modulo in scioltezza. Dunque Bastos è favorito per completare una difesa nella quale giocheranno Hoedt e De Vrij davanti a Strakosha; Lulic scala a centrocampo, a meno che non venga recuperato Radu che potrebbe fare sia il terzo in difesa che l’esterno in mediana. Ovviamente non sono in discussione i grandi capisaldi della squadra, quelli che giocano sempre e comunque a prescindere dallo schieramento iniziale: trattasi di Felipe Anderson che oggi dovrebbe partire largo a destra facendo qualche passo indietro, di Ciro Immobile che vuole avvicinare Edin Dzeko nella classifica marcatori (e con altre due reti eguaglierà il suo record che risale a tre anni fa) e del trio di centrocampo composto da Parolo, Lucas Biglia e Milinkovic-Savic che è il grande spauracchio della difesa giallorossa avendo segnato due gol nelle due partite di Coppa Italia. A completare la formazione della Lazio sarà Keita Balde Diao, il giocatore più in forma: per lui tripletta contro il Palermo.

ROMA (4-2-3-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas, 33 Emerson P.; 16 De Rossi, 6 Strootman; 11 Salah, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 13 Bruno Peres, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 21 Mario Rui, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 2 Hoedt, 3 De Vrij, 15 Bastos; 10 Felipe Anderson, 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 55 Vargic, 31 Adamonis, 8 Basta, 4 Patric, 13 Wallace, 26 Radu, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

