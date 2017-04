Santarcangelo Maceratese/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo Maceratese (Foto LaPresse)

DIRETTA SANTARCANGELO MACERATESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo Maceratese, diretta dall'arbitro Nicolò Cipriani e in programma domenica 30 aprile alle ore 17.30, sarà uno scontro diretto che rappresenterà l'ultima chiamata possibile per i play off per le due formazioni del girone B di Lega Pro 2016-2017, che hanno comunque già potuto festeggiare una salvezza diretta molto importante, considerando quelle che erano le aspettative e le problematiche di inizio stagione.

A due giornate dalla fine della regular season, la formazione romagnola si trova all'undicesimo posto, a una sola lunghezza di distanza dal Bassano Virtus che occupa l'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla post season. Sono invece tre le lunghezze di distanza dei marchigiani dalla formazione vicentina. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Solo chi vincerà lo scontro di domenica allo stadio Mazzola potrà dunque giocarsi l'ultima giornata con la speranza di proseguire la propria stagione, con la consapevolezza che un eventuale pareggio potrebbe mettere fuorigioco entrambe le compagini. Cammino play off che per il Santarcangelo si è complicato con le due sconfitte consecutive subite contro Modena e Mantova, ma nell'ultimo weekend i romagnoli hanno dimostrato di credere ancora nella qualificazione alla post season battendo in trasferta la Sambenedettese.

Dall'altra parte la Maceratese fino a due settimane fa sembrava potenzialmente molto convinta di agguantare il decimo posto, ma la sconfitta esterna contro il Sudtirol e il pari contro il Teramo allo stadio Helvia Recina hanno rappresentato una frenata che potrebbe essere decisiva nelle sorti stagionali dei marchigiani.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Santarcangelo scenderà in campo con Nardi estremo difensore alle spalle del tris di difesa formato da Paramatti, Adorni e Capitanio. A centrocampo spazio a Gatto, Danza e Valentini che si muoveranno per vie centrali, mentre Florio si muoverà sulla corsia laterale di destra e Rossi sulla corsia laterale di sinistra a completare la linea a cinque sulla mediana. Merini, in gol nell'ultima trasferta di San Benedetto del Tronto, sarà affiancato da Cori in attacco.

La Maceratese giocherà con Forte in porta, Marchetti e Gattari al centro della retroguardia mentre Ventola a destra e Sabato a sinistra giocheranno come laterali nella linea a quattro di difesa. Quadri manterrà il suo posto in cabina di regia affiancato da De Grazie e Malaccari fra i tre di centrocampo, mentre partiranno dal primo minuto sul fronte d'attacco Turchetta, Allegretti e Colombi in posizione di centravanti.

I tecnici delle due squadre, Marcolini per il Santarcangelo e Giunti per la Maceratese, si giocheranno l'ultima chance per il salto nei play off con i soliti moduli di riferimento, 3-5-2 per i romagnoli e 4-3-3 per i marchigiani. Perdendo contro il Mantova lo scorso 15 aprile il Santarcangelo ha visto interrompersi una serie di cinque vittorie casalinghe. Gli uomini di Marcolini hanno sempre saputo ben comportarsi tra le mura amiche, mentre la Maceratese dopo un gran momento a cavallo di Natale ha peggiorato il suo rendimento esterno, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sei trasferte di campionato.

Partita indecifrabile a livello di scommesse, anche se i bookmaker dovrebbero comunque considerare favorito il Santarcangelo considerando il fattore campo e la convincente prestazione di San Benedetto. Si potrà seguire la diretta streaming video di Santarcangelo-Maceratese, domenica 30 aprile 2017 alle ore 17.30, con un abbonamento via internet al sito sportube.tv, che trasmetterà in rete le partite offerte dal canale ufficiale Lega Pro Channel. Nessuna diretta tv invece per la sfida del Valentino Mazzola. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

