Sudtirol Padova/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol Padova (Foto LaPresse)

DIRETTA SUDTIROL PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol Padova, che sarà diretta dall'arbitro Andrea Capone, va in scena domenica 30 aprile (ore 17:30) per la trentasettesima e penultima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Grazie a tre vittorie di fila su Lumezzane, Maceratese e Parma, la Sudtirol è riuscita a riaddrizzare il bilancio di un mese di aprile iniziato con due sconfitte in 3 giorni contro Venezia e Santarcangelo.

La squadra di Alberto Colombo nell'ultimo turno si è imposta sul campo della corazzata Parma per 1-0 grazie ad una rete allo scadere di bomber Gliozzi, che ha mandato in visibilio i supporters altoatesini e contribuito a gettare ombre sul caso Parma scoppiato nelle ultime settimane. Tuttavia, nonostante le ipotesi calcioscommesse ed i fascicoli aperti dalla magistratura sui ducali, sta di fatto che la Sudtirol ha battuto un Parma che, nonostante la perdita dell'obiettivo promozione diretta, aveva tutti gli interessi del caso a difendere il secondo posto in vista dei play-off.

Per questo motivo non bisogna sminuire l'operato e la prestazione dei bianco-rossi, che non hanno fatto che confermare quanto di buono visto nelle precedenti gare contro Maceratese e Lumezzane, vinte anch'esse per 1-0. E se "la ruota gira" come si suol dire, è lecito pensare che in queste tre vittorie ci sia stata anche una componente della fortuna ad aiutare gli altoatesini a portare a casa 9 punti decisivi per mettere in cassaforte la salvezza.

La concretezza, in ogni caso, sembra essere l'arma migliore per la Sudtirol di questo momento, che ora avrà il compito di concludere in bellezza una stagione forse non all'altezza delle aspettative, ma quantomeno priva di brutte sorprese. Dall'altra parte arriva un Padova apparentemente in caduta libera a causa di 4 sconfitte nelle ultime 5; a marzo i veneti avevano fatto registrare un rendimento ottimo, che aveva lasciato intatte le speranze per il secondo posto.

Il mese di aprile, però, ha visto il crollo in 5 gare degli uomini di Brevi, che ora non possono più steccare al fine di agguantare il Parma e cercare di superare un Pordenone che, invece, è in serie positiva da diverse settimane. Devastante per le ambizioni del Padova è stato il trittico di gare consecutive con Parma, Venezia e Pordenone, con cui i veneti hanno ottenuto 0 punti e compromesso in maniera potenzialmente grave il discorso classifica avulsa. Con 63 punti in classifica e due gare ancora da giocare, infatti, il rischio di arrivare a pari punti con Parma e Pordenone è concreto, ed i veneti rischiano per la differenza reti di finire dietro ad entrambe con l'amaro esito di finire quarti in classifica.

Passando alle probabili formazioni, il tecnico del Sudtirol Colombo schiera un 3-5-2 con Marcone in porta, Di Nunzio, Bassoli e Riccardi in difesa. A centrocampo linea compatta a 5 con Cia e Talt sugli esterni, Bertoni, Broh e capitan Furlan in mediana. In attacco spazio alla prolifica coppia Gliozzi-Tulli, 19 gol all'attivo in stagione per loro.

Il Padova di Brevi, invece, scende in campo con un modulo speculare con Bindi in porta, Russo, Cappelletti, Emerson in difesa. A centrocampo spazio a Favalli e Madonna sugli esterni, Mandorlini, Dettori e Di Risio al centro del campo. In attacco probabile conferma per Altinier ed Alfageme, visto anche l'infortunio di Neto Pereira. Sarà una sfida interessante quella del Druso, tanto più se si considera il diverso stato di forma delle due squadre.

Gli altoatesini, sfruttando la concretezza ed il vento della fortuna forse nuovamente a favore, si sono tolti dai guai e giocheranno con serenità ed entusiasmo le due gare rimanenti. Tutt'altra storia in casa Padova, in cui la serie negativa del mese di aprile mette pressione sui giocatori e sul tecnico, costretti a non sbagliare per evitare la caduta definitiva. Sarà anche sfida tra due grandi bomber di questo girone di Lega Pro: il padovano Altinier, 13 gol e 7 assist per lui, e l'altoatesino Gliozzi, anche lui fermo a quota 13 reti ma con 3 assist all'attivo.

Non sono state previste quote per scommettere su questa gara dello stadio Druso. Sudtirol Padova, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

