Taranto Vibonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Taranto Vibonese, Foto LaPresse

DIRETTA TARANTO VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 37^ GIORNATA) - Taranto-Vibonese, diretta dall'arbitro Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che potrebbe sancire la prima retrocessa nel girone C del campionato di Lega Pro. Situazione infatti estremamente difficile per i pugliesi che sono letteralmente crollati nelle ultime giornate di campionato perdendo anche alcuni fondamentali scontri diretti, ultimo in ordine di tempo quella contro il Melfi che ha rappresentato forse la fine delle speranze dei rossoblu di ottenere almeno la qualificazione ai play out per giocarsi la salvezza agli spareggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Un quadro molto complesso con il Taranto che ha di fatto ceduto di schianto dopo l'episodio dell'aggressione da parte di alcuni ultras alla squadra. Quattro punti da recuperare sono troppi forse a due sole giornate dalla fine del campionato, di sicuro l'ultima chiamata passerà dalla partita contro la Vibonese che senza perdere contro il Melfi avrebbe rappresentato uno scontro diretto vitale per i tarantini. Cinque sono i punti che separano dalla Vibonese i padroni di casa, con i calabresi che nelle ultime settimane hanno avuto un passo ben diverso rispetto ai pugliesi e che hanno battuto il Catanzaro la settimana scorsa in un altro fondamentale scontro-salvezza, partita decisiva perché ha permesso di fatto ai rossoazzurri di scacciare l'incubo dell'ultimo posto e della retrocessione diretta in Serie D.

Allo stadio Jacovone di Taranto saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Padroni di casa schierati con De Toni tra i pali e una linea difensiva a quattro con Balzano impiegato come laterale di destra e il camerunese Som come laterale di sinistra, mentre i due difensori centrali saranno Benedetti e Pambianchi. A centrocampo toccherà a Paolucci, Lo Sicco e Maiorano partire dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Emmausso, Potenza e Magnaghi. Dall'altra parte la Vibonese affronterà la sfida con Stefano Russo estremo difensore dietro i tre centrali Moi, Torelli e Manzo. Centrocampo di densità ed intensità con Giuffrida, il francese Legras e Viola, mentre sulla corsia laterale di destra sarà titolare Minarini e sul lato mancino del campo ci sarà Silvestri. In attacco confermato il gambiano Sowe, mattatore del match contro il Catanzaro grazie alla sua doppietta decisiva, affiancato all'argentino Bubas.

4-3-3 per il Taranto che paga un allestimento di squadra forse non adeguato dopo il ripescaggio dalla Serie D, ma anche un caos tecnico che ha fatto passare, tra i diversi cambi di allenatore, forse anche troppi alibi per i giocatori, verso i quali però non può essere giustificata la gravissima aggressione subita prima del match contro la Paganese. Dopo l'arrivo di Sasà Campilongo in panchina invece la Vibonese ha trovato una stabilità mancata per due terzi di campionato, ed ora i calabresi col 3-5-2 del tecnico puntano al quartultimo posto che permetterebbe di affrontare i play out in posizione di vantaggio.

Partita non ancora quotata dai bookmaker, ma la quotazione per la Vibonese potrebbe essere più bassa del previsto visto che nel Taranto potrebbe cominciare a prevalere la rassegnazione dovuta alla retrocessione ormai imminente. Per scoprirlo ci si potrà collegare su Lega Pro Channel e seguire la diretta streaming video di Taranto Vibonese, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30, esclusiva per tutti gli abbonati al portale internet sportube.tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

