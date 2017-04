Teramo Parma/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo Parma (Foto LaPresse)

DIRETTA ERAMO PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Teramo Parma, che viene diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, si gioca alle ore 17:30 di domenica 30 aprile; siamo arrivati alla penultima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Scontro di grande interesse quello che andrà in scena al Bonolis di Teramo. La formazione di casa può agguantare la zona per la salvezza diretta. Nonostante una stagione molto complicata, gli abruzzesi piano piano sono riusciti a risalire la china. E con una vittoria contro il Parma addirittura potrebbero uscire dalla zona retrocessione.

Ma contro ci sarà un Parma che arriva da ben tre sconfitte di fila in campionato. Con questo rendimento gli uomini di D'Aversa hanno addirittura messo a rischio un secondo posto che solo qualche settimana fa sembrava ormai certo.

Gialloblu in crisi anche dal punto di vista del morale visto anche il nervosismo e la delusione mostrati in conferenza dal capitano Lucarelli. Sbagliare anche la sfida in Abruzzo vorrebbe dire entrare in un tunnel molto complicato e da cui non sarà certo semplice uscire. Ci sono tutti i presupposti perciò per assistere ad una sfida molto divertente che potrebbe anche essere già fondamentale per gli obbiettivi delle due formazioni.

La squadra abruzzese si schiererà con il 4-2-3-1 con cui proverà a mettere in difficoltà gli uomini di mister D'Aversa. In porta giocherà l'esperto portiere ex di Modena e Foggia, Narciso. Avanti a lui spazio per Sales, Caidi, Speranza e Karkalis che dovranno contenere gli avanti degli emiliani. Mentre in mezzo al campo agiranno Amadio e Ilari più arretrati con Petrella, Sansovini e Di Paolantonio pronti a fornire i palloni utili al centravanti. Nell'occasione il bomber del Teramo sarà Barbuti che dovrà segnare alla ostica difesa del Parma.

Gli emiliani giocheranno invece con il 4-3-3 che molto bene ha fatto fino a qualche settimana fa. In porta l'ex Frosinone ed Avellino, Frattali, con Lucarelli, Di Cesare, Iacoponi e Scaglia a comporre la linea di difesa. A centrocampo non mancheranno Scozzarella, Scavone e Munari mentre in avanti il tridente offensivo sarà composto da Nocciolini e Baraye come esterni e da Calaiò come punta centrale.

In casa del Teramo c'è enorme entusiasmo per una salvezza che resta possibile anche senza passare dai playout. Sempre più fondamentale l'esperto attaccante ex Pescara, Marco Sansovini. Così come in avanti Barbuti fa bene le veci dell'attaccante brasiliano Jefferson che vanta una lunga militanza in terza serie. In chiave playoff il Parma vuole arrivare in forma senza ciccare anche la sfida in terra abruzzese. La squadra di D'Aversa ha in Calaiò il calciatore imprescindibile vista la sua capacità elevata di creare gioco e di allargare molto bene gli spazi per gli attaccanti compagni di reparto. Sarà comunque una delle sfide più interessanti quella che si giocherà in casa del Teramo.

Passando invece alle scommesse, Bwin quota la vittoria del Teramo a 2.30 mentre il pareggio a 3.10. La vittoria del Parma in trasferta viene data invece a 2.35. In casa del Teramo Ugolotti è molto soddisfatto di quanto stanno facendo i suoi, pur consapevole che la stagione non è terminata e che ci sarà da sudare fino all'ultima giornata. Invece D'Aversa è deluso e ha spronato i suoi a non perdere quel secondo posto che potrebbe essere fondamentale per arrivare meglio delle rivali ai playoff. Sarà perciò una sfida quasi cruciale anche per i gialloblu che non possono più concedersi alcun calo di tensione nelle ultime gare.

Teramo Parma, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

