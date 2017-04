UELI STECK MORTO SULL'EVEREST/ Swiss Machine giù per mille metri: un'intera squadra per raccoglierne il corpo

Ueli Steck (da Facebook)

UELI STECK MORTO SULL'EVEREST, LA SWISS MACHINE È PRECIPITATA PER MILLE METRI: "LA FAMIGLIA È RATTRISTATA" - Ueli Steck è morto sull'Everest: l'alpinista è rimasto vittima di un incidente. La triste notizia è stata data dal sito The Himalayan Times, secondo cui il 41enne svizzero, soprannominato "Swiss Machine" per i suoi record, sarebbe caduto mentre affrontava un pendio ghiacciato del Nuptse. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nei pressi del campo 1 della via nepalese all'Everest da parte di un gruppo di sei soccorritori. «La squadra ha raccolto i resti sparsi del corpo dello scalatore», scrive il sito nepalese. Un elicottero è stato inviato sul posto per recuperarli. Il corpo di Ueli Steck, che voleva tentare la traversata Everest-Lhotse, è stato trasferito a Kathmandu. A lanciare l'allarme alcuni alpinisti che hanno assistito alla caduta, ma era ancora generico, perché Ueli Steck non era l'unico alpinista presente in zona. Il timore che si trattasse proprio della Swiss Machine è sorto perché si sapeva che lo svizzero voleva effettuare una salita di allenamento sulla parete del Nuptse. Il riconoscimento del corpo è avvenuto inizialmente in base ai resti rinvenuti.

UELI STECK MORTO SULL'EVEREST, LA SWISS MACHINE È PRECIPITATA PER MILLE METRI: IL COMUNICATO - Ueli Steck, che voleva tentare la traversata con Tenji Sherpa, a quanto pare era da solo al momento dell'incidente. Probabilmente stava salendo in velocità, senza però proteggersi. Le esatte circostanze della sua morte non sono ancora note, ma secondo prime informazioni, sarebbe precipitato per mille metri. «La famiglia è enormemente rattristata e chiede che i media si astengano dallo speculare sulla sua morte, per rispetto e considerazione per Ueli. Quando ci saranno informazioni attendibili sulla morte di Ueli Seck i media saranno informati», è il comunicato pubblicato sul sito web dell'alpinista svizzero. Era uno dei più famosi alpinisti della sua generazione, soprattutto per la sua tecnica di speed-climbing, grazie a cui aveva stabilito il record per l'ascensione della parete nord dell'Eiger, nelle Alpi Bernesi: ha impiegato 2 ore e 47 minuti, senza utilizzare corde. Ueli Steck è stato più volte compagno di cordata dell'alpinista italiano Simone Moro.

