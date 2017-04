Venezia AlbinoLeffe/ Streaming video, diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia AlbinoLeffe (Foto LaPresse)

DIRETTA VENEZIA ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia AlbinoLeffe, allo stadio Penzo, sarà diretta dall'arbitro Cristian Cudini: i lagunari, domenica 30 aprile alle ore 17:30, festeggiano davanti al proprio pubblico la promozione diretta in Serie B archiviata con tre giornate di anticipo, mostrano la Coppa Italia vinta qualche giorno dopo e si congedano dalla Laguna in attesa del campionato cadetto.

Per l'AlbinoLeffe invece la partita del penultimo turno nel girone B di Lega Pro 2016-2017 è delicatissima: i lombardi hanno un solo punto di vantaggio sull'undicesima posizione e dunque devono difendere la loro qualificazione ai playoff con le unghie e con i denti, sapendo che arrivare in vantaggio all'ultima giornata significherebbe molto probabilmente aver centrato l'obiettivo (salvo cali di concentrazione ovviamente). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Il Venezia è una squadra che vuole vincere anche le prossime sfide nonostante non abbiano alcuna importanza per quanto concerne la classifica. L'AlbinoLeffe invece vorrà consolidare la sua posizione per i playoff e perciò vorrà ben figurare anche in casa del Venezia. Sarà una gara che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni della formazione lombarda che di certo non si può permettere passi falsi. Perdere vorrebbe dire complicare tutto e rischiare addirittura di uscire dalla zona playoff.

Motivo per cui al Penzo ci sono tutte le carte in regola per vedere una partita di primo livello tra Venezia ed Albinoleffe. La formazione di Pippo Inzaghi potrebbe comunque vedere qualche cambiamento così da far giocare anche chi ha avuto meno spazio finora. Il tecnico ex Milan sceglierà il 4-3-3 con Vicario in porta mentre Zampano, Modolo, Malomo e Galli giocheranno in difesa. A centrocampo invece agiranno Acquadro, Stulac e Fabris. In avanti invece ci sarà un tridente alquanto inedito e particolare che vedrà Tortori e Caccavallo come esterni mentre la punta centrale sarà lo spagnolo Geijo.

In casa dell'AlbinoLeffe si guarda al finale di stagione con grande ottimismo. Non si può perdere contro la formazione lagunare anche perché si rischia davvero di uscire dalla zona playoff e complicare così il proprio campionato. In porta nel 4-4-2 dei seriani giocherà Nordi con Cortellini, Mondonico, Gavazzi e Zaffagnini in difesa. A centrocampo spazio per Anastasio, Di Ceglie, Nichetti e Gonzi con Mastroianni e Montella a comporre la coppia d'attacco della formazione bergamasca.

Il Venezia ha voglia di vincere nonostante le tante novità previste nella gara casalinga contro l'Albinoleffe; l'attaccante Geijo è sicuramente l'elemento più importante per i lagunari che non possono commettere errori per non concludere male il campionato trionfale disputato finora. Mentre invece per quel che riguarda l'AlbinoLeffe, la formazione seriana punta tutto su Montella, rinforzo del mercato di gennaio arrivato dal Pisa. In difesa è Nordi il più importante vista la sua grande esperienza anche in Lega Pro dopo anni passati a difendere la porta del Trapani.

Per quanto concerne le scommesse, la vittoria del Venezia viene quotata a 1.65 da Bwin. Il pareggio della sfida di Venezia viene dato a 2.20 mentre la vittoria dell'AlbinoLeffe viene quotato a 2.80. Mister Pippo Inzaghi ha chiesto ai suoi ragazzi di non perdere la concentrazione pur consapevole che dopo la promozione ormai certa non è semplice.

La voglia di festeggiare è tanta, per cui non sono da escludere anche risultati sorprendenti. Passando invece all'AlbinoLeffe, Alvini vuole la vittoria in casa del Venezia. La squadra seriana, a detta del suo allenatore, ha voglia di conquistare una vittoria che metterebbe al sicuro da qualsiasi rischio. Serve il colpaccio al Penzo per sognare la B.

Venezia AlbinoLeffe, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.