Video/ Bari Pisa (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

VIDEO BARI PISA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Il Pisa, ultimo e sempre più vicino al ritorno in Lega Pro, blocca il Bari al 'San Nicola': finisce 0-0 tra toscani e pugliesi, con le migliori occasioni – dopo un primo tempo soporifero – proprio per la squadra di Gattuso, nella ripresa. Clamorosa in particolare la palla gol non concretizzata da Gatto, subito dopo il suo ingresso in campo. Una sfida che, stando allo scout della Lega B, ha fatto registrare un possesso palla in equilibrio (49 a 51%) ed un numero bassissimo di occasioni per sbloccare il pari. Quasi disoccupato Micai, chiamato in causa solo sulle uscite in area di rigore, vista l'imprecisione al tiro degli ospiti; molto bene invece Di Tacchio in mezzo al campo per il Pisa, il migliore sia per palloni strappati agli avversari (28) che per passaggi completati (53). Ma purtroppo per lui, non è bastata ai suoi la buona prestazione individuale. Bari che resta fuori dalla zona playoff, per il disappunto dei 13mila tifosi accorsi allo stadio.

LE DICHIARAZIONI - Aria di smobilitazione in casa Pisa, già nel prepartita, con l'annuncio di Gattuso: "Al 99% non resterò qui, ho le mie responsabilità e ne parlerò con il club a tempo debito". Poi dopo il pari: "Il rammarico più grande è che potevamo fare sempre di più. Quando è arrivata la nuova società non è stato fatto il salto di qualità. Quando ti levano 4 punti in un momento così importante della stagione diventa determinante, è già tanto quello che hanno fatto questi ragazzi... Penso che il Pisa il prossimo anno lotterà senza dubbio per tornare in Serie B, lo posso garantire per tutti". Queste invece le dichiarazioni di mister Colantuono a 'Sky Sport' nel post: "Abbiamo difficoltà oggettive, innegabili. E gli infortuni non ci aiutano. In cadetteria senza gente come Brienza e Floro Flores è normale perdere qualche punto per strada. Potevamo anche vincere nel finale, vista la grandissima occasione con Macek. Fino a quando ci sarà una possibilità di agguantare i playoff noi ci proveremo. Ci crediamo. Gli altri per fortuna non stanno volando...". (Luca Brivio)





