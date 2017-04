Video/ Cittadella Cesena (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Cittadella Cesena (LAPRESSE)

VIDEO CITTADELLA CESENA (RISULTATO FINALE 2-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Cade in casa il Cittadella di Venturato, che non abbandona comunque la lotta playoff, a quattro turni dal termine della stagione regolare: vittoria esterna pesante per il Cesena, con firme sul tabellino di Ligi, Rodriguez e Ciano, al termine di una partita bellissima e ricca di colpi di scena. Gol di Arrighini e Chiaretti per il Citta, che ha sprecato anche un rigore nel primo tempo con Iori ed ha perso subito Litteri per infortunio; nei numeri dello scout della Lega B, possesso palla di fatto in parità (49 a 51%), così come i tiri in porta (5 a testa). A sottolineare la spinta bianconera a caccia del pari, fino all'ultimo istante, sono gli 11 corner a 4 per i padroni di casa. Tra i singoli spicca Ligi, che oltre a sbloccare la sfida con lo 0-1 è anche il migliore per palle recuperate (25) e Rodriguez, anche lui in gol ed attaccante più presente al tiro, con 5 conclusioni totali.

LE DICHIARAZIONI - Questi i commenti di mister Venturato in sala stampa, dopo la sconfitta: "Abbiamo perso il match per demeriti nostri, il Cesena approfittato di quello che noi abbiamo concesso... Però Litteri è andato all'ospedale con uno zigomo rotto, Perticone andava subito espulso, in avvio. Sono arrabbiato per questo, starà fuori fino alla fine del campionato ora ed è un danno per noi". La replica di Camplone: "Abbiamo vinto meritatamente. Questa vittoria ci permette di chiudere il discorso salvezza; Larini ha fatto una grande partita, ha cambiato ruolo e che offre tanta qualità al nostro gioco". (Luca Brivio)





