Video/ Latina Ascoli (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Latina Ascoli (LAPRESSE)

VIDEO LATINA ASCOLI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Il Latina non riesce a superare l'ostacolo-Ascoli, in una sfida salvezza che i marchigiani congelano sul pari senza gol: situazione molto complicata, quasi disperata, per Vivarini, che vede avvicinarsi a grandi passi la retrocessione in Lega Pro. Padroni di casa che si sono fatti preferire, tra le statistiche del post, per possesso palla (53 a 47%) e palle giocate (603 a 449) ma non hanno "sfondato" dalle parti di Lanni, bravo in particolare nel duello con Corvia. Piuttosto deludente la prova dei bianconeri, che pure avrebbero potuto chiudere con il punto letale di Cacia, stranamente impreciso da ottima posizione, nel finale. Tra i singoli più in luce Bandinelli (60 passaggi riusciti) e Coppolaro (31 palloni recuperati); servirà qualcosa più di un miracolo ora ai ciociari, nelle ultime 4 giornate, per rientrare in zona playout...

LE DICHIARAZIONI - Il commento di mister Vivarini nel post: "Abbiamo dato tutto quello che avevamo e abbiamo cercato di sorprenderli; è mancata purtroppo la zampata vincente. Continuiamo a lottare fino alla fine, in ogni caso. In questo momento dobbiamo sempre vincere e dare il massimo, andando oltre i nostri limiti. Poi se il campo dà questo verdetto, dobbiamo accettarlo". Le dichiarazioni di mister Aglietti: "E' un pareggio che ci lascia l'amaro in bocca vista la palla gol di Cacia, il Latina oggi ha fatto la partita delle vita e ha disputato una grande prova. Mi prendo questo punto perché penso che alla fine dell'anno sarà importante. Purtroppo ultimamente stiamo sbagliando tanti gol, in certe partite così delicate bisogna essere più cinici. Ora dobbiamo ricaricare le energie, abbiamo il destino nelle nostre mani. La quota salvezza sembra che si alzi di partita in partita...". (Luca Brivio)





