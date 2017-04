Video/ Pro Vercelli Perugia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Pro Vercelli Perugia (LAPRESSE)

VIDEO PRO VERCELLI PERUGIA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Il Perugia ottiene una vittoria preziosissima in chiave play-off: la formazione di Bucchi espugna il Piola interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi della Pro Vercelli che non perdeva da dodici giornate, 1 a 0 il risultato finale in favore degli ospiti che in questa maniera consolidano il quarto posto in classifica e mantengono il gap nei confronti della terza ampiamente sotto i dieci punti, margine minimo necessario per la promozione diretta delle prime tre. Partita caratterizzata da tanti capovolgimenti di fronte, entrambe le squadre se la giocano a viso aperto con i padroni di casa che sfiorano a più riprese il gol con Aramu, tuttavia a sbloccare la contesa sono gli ospiti con Mancini che poco prima dell'intervallo trafigge Provedel sugli sviluppi di un calcio d'angolo e porta così in vantaggio il Perugia. A inizio ripresa gli umbri rimangono in dieci per il rosso diretto a Dezi che interviene con la gamba alta su Aramu rischiando di fargli seriamente male, con l'uomo in più la Pro Vercelli preme a fondo sull'acceleratore sfiorando il pari con Comi, Aramu, Berra e Morra: decisivi gli interventi tra i pali di Brignoli che più volte si distende per mandare il pallone in corner e di Dossena con un salvataggio quasi sulla linea. Gli sforzi dei padroni di casa non danno i loro frutti, i ragazzi del Perugia soffrono e stringono i denti ma alla fine possono esultare per aver ottenuto tre punti fondamentali per la corsa agli spareggi. Peccato per la Pro Vercelli che con il 54% di possesso palla, 11 tiri totali e 4 calci d'angolo non è riuscita a trovare la via del gol, in ogni caso la squadra di Longo può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il discorso salvezza, con 5 punti di vantaggio nei confronti della quintultima e tre squadre tra la Pro Vercelli e Brescia.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto un raggiante Christian Bucchi: "Partita difficilissima, ma oggi i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro valore e si sono rivelati più forti delle avversità, nonostante le defezioni e l'espulsione di Dezi siamo riusciti a incanalare tutte le energie nel migliore dei modi rimanendo in piena corsa per i play-off, sono contentissimo del risultato perché la Pro Vercelli non perdeva da parecchie gare e nella ripresa ci ha messo in seria difficoltà, abbiamo saputo soffrire e con una tenacia fuori dal comune abbiamo difeso il risultato fino al triplice fischio". Anche il tecnico della Pro Vercelli, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non mi posso certo lamentare della prestazione, la squadra si è comportata al cospetto di un'altra che reputo tra le più attrezzate di tutta la Serie B. Peccato ci sia mancato il gol, abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a essere cinici sotto porta. Ora pensiamo a raggiungere il prima possibile la quota salvezza che quest'anno si aggira sui 49 punti, anche se ci aspetta un calendario tosto nelle ultime quattro giornate, ma possiamo contare su un'ottima base di partenza se devo valutare il gioco espresso oggi".

