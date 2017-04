Video/ Spezia Spal (0-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Spezia Spal (LAPRESSE)

VIDEO SPEZIA SPAL (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Il match tra Spezia e Spal termina a reti bianche. La Spal dovrà ancora attendere per festeggiare la promozione in serie A. Passiamo ora ad analizzare i numeri del match. Il possesso palla è sostanzialmente equilibrato tra le due compagini, 53% Spezia contro il 47% della Spal. I tiri totali premiano la squadra di casa con un parziale di 5 a 0. Mentre le palle giocate sono 523 per lo Spezia contro le 440 della Spal. Passiamo ora alle statistiche individuali. Francesco Vicari ha recuperato 23 palloni, dopo di lui troviamo Valentini con 19. Djokovic è il re dei passaggi riusciti con 41 seguiti da Claudio Terzi con 38. Nei tiri troviamo protagonista Antonio Piccolo con 4. I numeri parlano tutti a favore dello Spezia che non è riuscito a concretizzare la gran mole di gioco. Merito all'ottima partita dell'estremo difensore della Spal, Meret e dalla scarsa mira dei propri attaccanti.

LE DICHIARAZIONI - Spezia e Spal sono state protagoniste di un match molto intenso. Hai punti meritava sicuramente la squadra di Di Carlo. Queste le dichiarazioni del tecnico dello Spezia rilasciate a Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande gara muovendo bene il pallone, abbiamo fatto di tutto per cercare di vincerla ma non siamo riusciti a segnare. La Spal ha dimostrato di essere una squadra organizzata, ma siamo riusciti a metterli in difficoltà per larghi tratti. Un buon punto, ma meritavamo di più. Il settore giovanile ha prodotto dei giocatori interessanti che si sono guadagnati il loro spazi, sono spezzini e non mollano niente". Il difensore della Spal, Kevin Bonifazi, esprime tutta la sua felicità a Sky Sport per questo pareggio: "Siamo felicissimi e concentrati. Ogni partita ha un'importanza cruciale, abbiamo preso un ottimo punto a La Spezia. Loro sono molto pericolosi e lo hanno dimostrato. Futuro? Partirò in ritiro con il Torino, se le cose non dovessero andare bene, allora sarei ben felice di tornare in questa città che amo". (Umberto Tessier)

