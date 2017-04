Video/ Ternana Carpi (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Ternana Carpi (LAPRESSE)

VIDEO TERNANA CARPI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Ternana e Carpi si dividono la posta in palio, risultato che serve a poco per i padroni di casa vista la situazione di classifica. Passiamo ora ad analizzare i numeri del match. La Ternana comanda con uno schiacciante possesso palla, 61% contro il 39% degli ospiti. I tiri totali parlano di 1 contro i 4 degli ospiti mentre le palle giocate sono 646 per la Ternana e 410 per il Carpi. Passiamo ora ad analizzare i numeri individuali. Mobido Diakitè ha recuperato ben 28 palloni seguito dal compagno di squadra, ex Lazio, Ledesma con 24. Nei passaggi riusciti brilla la regia di Cristian Ledesma, sono infatti ben 80. Analizzando i tiri in porta troviamo protagonista Avenatti con 5 seguito da Antonio di Gaudio con 3. I numeri parlano di una schiacciante supremazia della Ternana. Ma se non trovi la via del gol il tutto diventa inutile.

LE DICHIARAZIONI - La Ternana viene fermata in casa dal Carpi e vede la salvezza sempre più lontana. Queste le parole di Antonio Alessandria, che sostituiva lo squalificato Liverani, raccolte da ternananews: "Abbiamo tre finali da giocare, le partite e i punti a disposizione si riducono, prendiamo il punto consapevoli che abbiamo disputato una buona gara. Nel primo tempo abbiamo un pò sofferto, dovevamo prendere le misure al Carpi,la nostra manovra non era fluida. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, siamo arrivati spesso al cross sul fondo,ma ci è mancata la zampata vincente. Noi non ci scoraggiamo, abbiamo a disposizione 9 punti e tre finali da affrontare con la massima ferocia. Finchè c'è vita c'è speranza. L'episodio del gol annullato? Mi dicono che era regolare anche se non ho rivisto le immagini. Noi ci abbiamo provato, purtroppo un gol lo avevamo fatto, ma sono fiducioso per il futuro. A Brescia siamo stati molto sfortunati e le 3 partite in una settimana ci hanno fatto perdere un pò di brillantezza, ma sono certo che con il regolarizzasi degli allenamenti la squadra possa tornare ai livelli soliti". Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, sembra accontentarsi del pareggio. Queste le sue dichiarazioni raccolte da carpicalcionews: "Non era facile fare risultato a Terni è un pareggio che ci teniamo stretto. Due punti persi? Se non la butti dentro devi prendertela solo con te stesso. Siamo partiti forte creando diverse occasioni, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. La Ternana è uscita nella ripresa, ed il punto lo riteniamo buono. Siamo arrivati alla gara dopo tre impegni in una settimana, non eravamo nella situazione più ottimale a livello fisico". (Umberto Tessier)

