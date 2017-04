Video/ Torino-Sampdoria (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 34^ giornata)

Video Torino Sampdoria (LAPRESSE)

VIDEO TORINO SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 34^ GIORNATA) - Con l'1 a 1 odierno il Torino si conferma la squadra con il maggior numero di pareggi (13) e anche la Sampdoria diventa la terza squadra della Serie A 2016-2017 a entrare in doppia cifra (10), la formazione di Mihajlovic continua a non perdere in casa anche se l'ultimo successo di fronte al proprio pubblico risale allo scorso 5 marzo quando i granata vinsero battendo il Palermo in rimonta per 3 a 1. Dopo due KO consecutivi i blucerchiati tornano a fare punti anche se non vincono da quattro gare, con la salvezza ormai ampiamente acquisita e le posizioni che contano per l'Europa lontane anni luce gli uomini di Giampaolo pensano più che altro a divertirsi ma non rinunciando a sfruttare le occasioni che capitano loro per gonfiare la rete, come successo anche oggi con Schick. Padroni di casa che hanno fatto ampiamente la partita con il 55% di possesso palla, 20 tiri totali (di cui appena 6 nello specchio della porta di Puggioni) e altrettante occasioni da gol sfruttate malamente da Belotti e compagni, 4 calci d'angolo battuti e 34 palle recuperate (che hanno fruttato 13 ripartenze). Con appena 5 tiri complessivi la formazione di Giampaolo ha comunque trovato la porta in 4 occasioni segnando lo stesso numero di gol degli avversari, anche se in termini di azioni offensive i blucerchiati hanno sicuramente creato di meno. Un dato che pesa sugli ospiti sono i 37 palloni perse, uno di questi ha poi originato il gol di Iturbe nel finale. Ben due giocatori della Sampdoria hanno superato la soglia dei 12000 metri percorsi in mezzo al campo, stiamo parlando di Torreira (12113mt) e Linetty (12015mt).

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Penso che stasera abbiamo creato tante occasioni sprecandone la maggior parte, siamo stati puniti nelle pochissime disattenzioni difensive, meritavamo qualcosa di più del pareggio. Il mister pretende tanto da noi perché sa che possiamo fare grandi cose, del resto è il nostro obiettivo primario cercare di accontentarlo anche se non è facile. Io mi trovo bene nel mio nuovo ruolo, il modulo ci sta consentendo di esprimerci al meglio e spero di continuare su questo rendimento per poter indossare nuovamente la maglia della Nazionale". Le parole del tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, intervenuto durante la trasmissione Sky Calcio Live: "La Sampdoria ha fatto solamente due tiri in porta mentre noi siamo andati alla conclusione per ben venticinque volte, quindi credo che il pareggio sia un risultato che ci sta abbastanza stretto, evidentemente meritavamo qualcosa di più e non posso sentirmi dire che i blucerchiati avrebbero potuto vincere. Adesso il nostro problema è che se prima vincevamo in casa e perdevamo in trasferta, ora facciamo più punti nelle gare esterne ma in quelle interne non riusciamo più a fare bottino pieno, e con la qualità dei giocatori che abbiamo in avanti dobbiamo sicuramente raccogliere di più". Alla trasmissione Sky Calcio Live ha parlato anche l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo: "La Sampdoria ha disputato una partita di grande intensità, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a Schick che si è fatto male alla spalla e abbiamo subito gol a causa di un infortunio tecnico, tuttavia ritengo il Torino sia una squadra tecnicamente forte ma non penso che la squadra di Mihajlovic meritasse di vincere stasera. Contro il Crotone avevamo perso perché non siamo stati attaccati al risultato ritenendo che bastasse poco per strappare i tre punti, invece stasera abbiamo giocato con molta più determinazione sfruttando questa vetrina per divertirsi ma sempre con la giusta rabbia agonistica".

