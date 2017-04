Video/ Trapani Entella (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 39^ giornata)

Video Trapani Entella (LAPRESSE)

VIDEO TRAPANI ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA) - Il Trapani conquista una vittoria fondamentale in ottica salvezza battendo la Virtus Entella per due reti a zero allo stadio Polisportivo Provinciale di Erice. Analizziamo ora tutti i numeri del match che è stato valido per la 39^ giornata della Serie B 2016-2017. Il possesso palla vede, sorprendentemente, in vantaggio la Virtus Entella con un 54% rispetto al 46% dei padroni di casa. I tiri totali parlano di un Trapani protagonista con sei conclusioni contro le tre degli ospiti, mentre le palle giocate dalle due compagini dicono quattrocentonovantaquattro per il Trapani contro le cinquecentoottantotto della Virtus Entella.

Passiamo ora alle statistiche individuali. Simone Palermo ha recuperato ben ventinove palloni; a seguire troviamo Legittimo e Pagliaruolo rispettivamente con venticinque e ventitre. Luca Ceccarelli è il grande protagonista dei passaggi riusciti con quarantasei, seguito dal compagno di squadra Simone Sini a quarantacinque. Brillano nei tiri gli autori delle due reti decisive, Luca Nizzetto con quattro conclusioni e Antonino Barillà con tre. La Virtus Entella ha peccato quindi molto nella fase offensiva a differenza del Trapani.

LE DICHIARAZIONI - Il Trapani conquista una vittoria preziosa contro la Virtus Entella e vede la salvezza sempre più vicina. Queste le parole di Luca Nizzetto, autore del primo gol, a Sky Sport: "Non volevo segnare, volevo metterla in mezzo, ma è entrata. Nel calcio succedono cose inspiegabili, l'anno scorso davamo tre gol a tutti e andava tutto bene. Quest'anno fino a gennaio sembrava non girasse nulla. Adesso va meglio, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Quando abbiamo iniziato il campionato pensavamo di giocarcela per vincere il campionato. Avevamo mantenuto l'ossatura della squadra con qualche innesto. Probabilmente abbiamo sottovalutato il fatto che servissero anche le prestazioni, ce ne siamo accorti troppo tardi. Spero di giocare ancora qualche anno, la salvezza di quest'anno varrebbe più della vittoria del campionato dello scorso anno". Nicolò Zaniolo, attaccante esordiente della Virtus Entella, racconta tutta la sua emozione attraverso i microfoni di Sky Sport: "Me l'hanno detto giovedì che avrei giocato. All'inizio ero emozionato, poi mi sono sciolto. Io sono diverso da mio padre: lui era più fisico, io più tecnico. Mi dà tanti consigli. Il mio idolo è Kakà: da bambino mi affascinava" (Umberto Tessier)





© Riproduzione Riservata.