Arezzo Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Pontedera (Foto LaPresse)

DIRETTA AREZZO PONTEDERA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Pontedera, diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, si gioca per la quattordicesima di ritorno nel girone A di Lega Pro 2016-2017; squadre in campo martedì 4 aprile alle ore 20:30. Un altro derby toscano in questa giornata, che prevede anche il match fra Tuttocuoio e Siena a distanza di qualche ora. Nella gara di andata i pisani del Pontedera si imposero in casa con il punteggio di 3-2, in una gara che vide assoluto protagonista il bomber di casa Santini con 3 reti all'attivo.

La formazione allenata da Paolo Indiani, che proviene da un filotto di 5 risultati utili di fila ed è riuscita a lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica, arriva a questo match con l'intenzione di dare seguito a questa ottima serie positiva e di confermare il trend che la vede imbattuta in 3 gare contro l'Arezzo. Ma l'Arezzo di Sottili, reduce da due importanti vittorie di fila, non può permettersi di lasciare punti per strada se vuole guadagnarsi una posizione strategica in vista dei play-off a fine stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La compagine amaranto, che detiene due punti di vantaggio sui rivali corregionali del Livorno, dopo l'ottima prova di carattere fornita a Piacenza, potrebbe alimentare l'entusiasmo di un ambiente che sogna il ritorno in B che manca ormai da troppi anni. Dopo la rifondazione del 2010, che ha cancellato le memorie di una gloriosa società con un'importante storia anche in Serie A, la squadra è riuscita a scalare in pochi anni le categorie minori, ed il raggiungimento della cadetteria sarebbe un primo importante traguardo. La strada verso la B rimane lunga e la concorrenza serrata, da parte di società altrettanto prestigiose come Cremonese e Livorno.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Sottili prepara un 4-2-3-1 con Borra in porta, Sabatino, solini, Ferrario e Muscat a formare la linea difensiva, In mediana Cenetti e Foglia costituiscono la linea di protezione alla difesa, mentre Corradi sarà avanzato a trequartista. In attacco conferme in vista per Moscardelli al centro, con Arcidiacono e Polidori sugli esterni. Pronti ad entrare a gara in corso anche l'esperto Erpen ed il giovane Bearzotti.

Dall'altra parte il tecnico Indiani prepara il personalissimo 5-3-2 difensivo con Lori in porta, Gemignani e Calcagni sugli esterni, Vettori, Risaliti e Polvani al centro. In mediana Kabashi e Caponi hanno le chiavi della mediana, mentre Corsinelli e Della Latta dovrebbero aprirsi sugli esterni. In attacco spazio al numero 7 Santini come unica punta, con l'esperto Luigi Grassi pronto ad entrare dalla panchina per dare peso al reparto. Il tecnico aretino Sottili può contare su una rosa compatta e di ottimo spessore tecnico per dare l'assalto al secondo posto, attualmente in mano alla Cremonese di Tesser.

L'esperienza e la qualità tecnica di Moscardelli si sono rivelati fondamentali, nonostante lo scetticismo iniziale, al fine di concretizzare quanto di buono fatto vedere dagli aretini dal punto di vista del gioco. Dall'altra parte il 25enne Claudio Santini, spostato a poco a poco ad unica punta dopo essere partito da trequartista, ha tenuto a galla nei momenti complicati un Pontedera che ha accusato non poche difficoltà, ma che ha dimostrato di avere le qualità per rimanere in categoria.

Occhio anche alle statistiche, che vedono l'Arezzo la squadra con il miglior rendimento casalingo dopo l'Alessandria con 11 vittorie ed una sola sconfitta che risale a qualche settimana fa contro la Cremonese; potrebbe essere proprio questa la chiave della gara per gli aretini, che puntano anche su un supporto massiccio da parte del pubblico di casa.

Per Arezzo-Pontedera sono disponibili le quote stilate da Paddy Power: naturalmente i padroni di casa sono nettamente favoriti, è di 1,68 la quota per il segno 1 contro il 4,70 per il segno 2 che identifica la vittoria del Pontedera. Il segno X, da giocare per il pareggio, vi permetterà di vincere 3,60 volte la somma che deciderete di puntare.

Anche Arezzo Pontedera, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.