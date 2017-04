Bari Latina / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari Latina, Foto LaPresse

DIRETTA BARI LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Bari Latina, diretta dall'arbitro Sacchi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del fitto programma del turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Sfida importante tra i pugliesi scottati dalle ultime sconfitte esterne ed i pontini sempre alle prese con una crisi societaria che rischia di vanificare i risultati ottenuti sul campo. Dal punto di vista psicologico la situazione rischia di essere pesante come si è visto nell'ultimo match interno contro il Cittadella, perso nettamente dai nerazzurri come raramente si era visto in questa stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

La situazione del Latina continua ad essere difficile in classifica, nerazzurri al momento quartultimi a due punti dalla salvezza diretta, ma anche vicinissimi alla retrocessione in Lega Pro. Il Bari invece dopo un momento di grande ascesa che poteva addirittura lasciare presagire ad un aggancio alla Serie A diretta, è caduto in serie nelle partite giocate in trasferta contro Virtus Entella, Trapani e Pro Vercelli. Sfortunati i Galletti nell'ultima trasferta in Piemonte, di sicuro i biancorossi hanno sofferto l'intensità agonistica degli avversari a caccia di punti fondamentali per la salvezza.

La squadra di Colantuono ha visto di nuovo scappar via in classifica il Perugia e il Benevento, e soprattutto per il Bari è tornato in bilico l'obiettivo dei play off, con Virtus Entella e Carpi che hanno riagganciato i pugliesi. Questo terzetto occupa la zona fra il terzo e l'ottavo posto, mentre alle spalle premono Novara e Salernitana. I biancorossi dovranno proseguire nel loro trend positivo allo stadio San Nicola, ma servirà anche un guizzo in più nelle partite esterne per non rischiare un nuovo finale di stagione anonimo.

Le probabili formazioni del match: Bari in campo con Micai estremo difensore alle spalle di Sabelli esterno destro e dello svizzero Daprelà esterno sinistro in una linea difensiva a quattro completata dal greco Moras e da Capradossi, schierati come difensori centrali. Romizi, Salzano e il ceko Macek giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo al fianco del montenegrino Raicevic ci saranno Parigini e Brienza. Risponderà il Latina con l'argentino Dellafiore, Brosco e lo spagnolo Garcia titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pinsoglio. De Vitis e Rocca giocheranno come centrocampisti centrali, mentre a Bruscagin toccherà il compito di presidiare la fascia destra con l'esterno mancino che sarà invece Gabriele Rolando. In attacco tridente con Buonaiuto, Roberto Insigne e Bandinelli.

Nelle partite di sabato scorso entrambi gli allenatori hanno tentato una svolta offensiva tattica che non ha però portato i frutti sperati. Il 4-3-3 di Colantuono nel Bari si è scontrato con la strenua resistenza della Pro Vercelli, che ha bloccato i rifornimenti per l'attacco della formazione pugliese, penalizzata anche da un pizzico di sfortuna con alcune occasioni da gol che non si sono concretizzate davvero d'un soffio. 3-4-3 altrettanto spregiudicato per il Latina che dopo aver retto un tempo si è esposto al contropiede letale del Cittadella, incassando un secco zero a due contro i veneti con un passivo che avrebbe potuto essere anche più pesante. Dopo aver subito un punto di penalizzazione per irregolarità ammnistrative, il Latina gioca ancora la doppia partita tra il campo, con una salvezza ancora tutta da conquistare, e i tribunali col fallimento pilotato che deve portare all'insediamento di una nuova società per salvare il club.

Dopo il tracollo interno contro il Benevento del 24 settembre scorso, il Bari ha inanellato quattordici risultati utili consecutivi in casa. Per i pugliesi dunque favori del pronostico quasi d'obbligo da parte dei bookmaker nonostante gli strascichi della sconfitta di Vercelli. Vittoria biancorossa quotata 1.70 da Sisal Matchpoint, mentre Paddy Power propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica invece per 7.00 quanto investito sul successo esterno dei pontini.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky per Bari Latina, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, trasmessa sul canale del bouquet satellitare numero 255 (Sky Calcio 5 HD) mentre per gli abbonati alla pay tv ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

