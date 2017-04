Benevento Ternana / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento Ternana, Foto LaPresse

Benevento Ternana, diretta dall'arbitro Aureliano, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida del turno infrasettimanale di Serie B, col campionato giunto alla tredicesima giornata di ritorno. Match estremamente interessante tra due squadre che nell'ultimo weekend hanno trovato vittorie vitali per il loro cammino. I sanniti sono infatti riusciti a spezzare la loro serie negativa, andando a piegare lo Spezia in trasferta.

Campo difficilissimo sul quale i giallorossi sono riusciti addirittura a passeggiare, vincendo in rimonta grazie ad un secondo tempo strepitoso e ad una prestazione memorabile di Amato Ciciretti, capace di guadagnarsi un rigore e realizzare il gol del definitivo tre a uno. Benevento sempre quarto in classifica a braccetto con il Perugia, ma il passo avanti più significativo è stato compiuto dalla squadra di Baroni nei contronti di Virtus Entella e Bari, staccate ora di quattro punti in classifica. A sua volta la Ternana ha piazzato un importantissimo colpo esterno in casa del Novara, altra compagine in piena lotta per un posto nei play off.

Il mattatore del match, se nel Benevento è stato un ex giallorosso, tra le fila degli umbri è stato un ex laziale, Simone Palombi, autore della doppietta che ha permesso ai rossoverdi di sbancare lo stadio Silvio Piola e di abbandonare l'ultimo posto in classifica, ora ad appannaggio del Pisa. Seconda vittoria consecutiva per la Ternana che con Fabio Liverani in panchina sembra aver ritrovato le motivazioni e soprattutto il giusto passo per puntare alla salvezza, con il Trapani e il Latina riagganciati in classifica e addirittura la salvezza diretta a portata di mano, al momento lontana solamente due punti.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Vigorito di Benevento: padroni di casa in campo con Gori in porta dietro la linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pezzi, Lucioni, Del Pinto ed Eramo. A centrocampo nel terzetto titolare ci sarà spazio per il ghanese Chibsah, per il suo connazionale Gyamfi e per Buzzegoli, mentre nel tridente offensivo giocheranno Ciciretti, Ceravolo ed il maliano Karamoko Cissé. Risponderà la Ternana con Aresti a difesa della porta, Meccariello ed il francese Diakité difensori centrali, mentre Zanon sarà l'esterno di fascia destra e Germoni l'esterno di fascia sinistra nella linea a quattro difensiva. Coppola e Ledesma si muoveranno per vie centrali a centrocampo, con l'uruguaiano Falletti chiamato a presidiare la fascia destra e Petriccione schierato sull'out mancino. In attacco l'altro uruguaiano Avenatti farà coppia col mattatore della sfida di Novara, Palombi.

Il 4-3-3 di Baroni si è ritrovato a La Spezia, soprattutto la squadra si è sbloccata dal punto di vista difensivo dopo un altro primo tempo opaco, in cui i sanniti non sono riusciti a far vedere quanto messo in mostra nella prima parte della stagione. Il tecnico spera che il Benevento si sia sbloccato psicologicamente in una gara che era comunque cruciale nella corsa ai play off. Servirà ora continuità contro un Latina che Liverani ha ridisegnato con un 4-4-2 molto quadrato, che riesce a sfruttare bene il gioco sulle fasce e soprattutto a rendere equilibrata la manovra, con la difesa che ha tratto sicuramente giovamento dal nuovo modulo. La situazione di classifica è apertissima e quello di Benevento sarà un vero esame di maturità per i rossoverdi dopo le vittorie contro Trapani, Avellino e Novara delle ultime quattro giornate.

La differenza in classifica tra le due squadre resta molto considerevole, e in generale il Benevento può puntare a tornare alla vittoria allo stadio Vigorito, che manca dall'11 febbraio scorso contro il Latina, dopo la brillante prestazione di La Spezia. I bookmaker danno fiducia ai sanniti con Eurobet che quota 1.65 il successo interno dei ragazzi di Baroni, mentre Paddy Power alza fino a 3.90 la quota dell'eventuale pareggio e Snai moltiplica per 7.00 quanto investito sulla vittoria esterna degli umbri. Sarà il canale 254 di Sky (Sky Calcio 4 HD) a trasmettere in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare Benevento Ternana, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, mentre la diretta streaming video sarà disponibile via internet sempre per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it.

