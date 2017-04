Carpi Pro Vercelli / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi Pro Vercelli, Foto LaPresse

DIRETTA CARPI PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Carpi Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Abbattista, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida tra due squadre lanciate dai risultati dell'ultimo weekend, con gli emiliani che hanno piazzato un colpo fondamentale in chiave play off ed i piemontesi che hanno compiuto un passo avanti forse decisivo nella corsa salvezza. Dopo essersi ritrovato sotto ad Ascoli, il Carpi ha reagito con grande forza e con i gol di Gagliolo e Sabbione in chiusura dei due tempi ha portato via dalle Marche tre punti fondamentali.

La squadra di Castori continua a far registrare un andamento altalenante, ma dopo aver raccolto un solo punto nei due impegni interni consecutivi contro Spal e Perugia, vincere contro i bianconeri era l'unica possibilità per mantenere intatte le speranze di giocarsi il salto nella massima serie a fine stagione agli spareggi. La Pro Vercelli ha saputo invece gettare il cuore oltre l'ostacolo contro il Bari, battuto da un gol di Emmanuello alla mezz'ora. Dopo tre pareggi consecutivi la squadra di Longo è tornata a brindare ai tre punti grazie a una strenua resistenza nella parte finale di gara, in cui i pugliesi si sono ritrovati a sfiorare il gol a più riprese, ma non sono riusciti a capitalizzare in attacco, con la Pro Vercelli che ha visto per sua sfortuna non ripetersi la beffa del match contro l'Hellas Verona, in cui gli scaligeri riuscirono a cogliere il pareggio proprio in extremis. I punti di vantaggio sulla zona play out per la Pro Vercelli sono quattro, ma la classifica alle spalle dei piemontesi è corsa e non sono concessi rilassamenti di sorta. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^ GIORNATA)

Allo stadio Cabassi di Carpi si affronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con lo sloveno Belec a difesa della porta, il suo connazionale Struna impiegato in posizione di terzino destro, Fabrizio Poli impiegato in posizione di terzino sinistro e Gagliolo e Simone Romagnoli al centro della difesa, mentre i due centrali di centrocampo saranno Bianco e Lollo. Sulla mediana Letizia presidierà la corsia di destra e Fedato la corsia di sinistra, mentre Lasagna e il nigeriano Mbakogu faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Pro Vercelli con Provedel estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Legati, Bani e Luperto. Emmanuello, match winner contro il Bari, Vives e Palazzi si muoveranno per vie centrali e centrocampo, mentre l'esterno laterale di destra sarà Berra e l'esterno mancino Eguelfi. In attacco, Aramu confermato in coppia con Rolando Bianchi.

Il 4-4-2 di Castori nella trasferta di Ascoli ha fornito un grande segnale dal punto di vista agonistico, con la squadra che avrebbe potuto scoraggiarsi una volta ritrovatasi in svantaggio, ed invece ha prodotto una grande reazione che le ha permesso di restare agganciata a quota quarantasette punti, riagganciando in un colpo solo il Bari e la Virtus Entella e sorpassando il Novara. Weekend molto proficuo per la classifica anche per la Pro Vercelli che ha staccato Cesena, Brescia, Vicenza, Latina e Trapani, e soprattutto ha agganciato l'Ascoli. Il 3-5-2 di Longo ha dato grande dimostrazione di solidità nell'ultimo periodo, con i piemontesi che nelle ultime sette partite disputate in campionato hanno ottenuto tre vittorie e quattro pareggi. Sette risultati utili consecutivi che li hanno portati ad un passo dalla salvezza, anche se come detto la situazione caotica in coda alla classifica non permette di mollare la presa.

Carpi favorito dai bookmaker, anche se gli emiliani non centrano i tre punti in casa da un mese esatto, dal match del 4 marzo scorso contro lo Spezia. Paddy Power propone a 1.85 la quota relativa al successo interno della squadra di Castori, mentre Betclic quota 3.25 l'eventuale pareggio e Sisal Matchpoint moltiplica per 5.00 quanto scommesso sul successo esterno piemontese. Saranno gli abbonati Sky a poter seguire in diretta tv esclusiva Carpi-Pro Vercelli, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sul canale 259 del satellite (Sky Calcio 9), con l'opzione della diretta streaming video via internet con un collegamento sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^ GIORNATA)

