Carrarese Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA CARRARESE ALESSANDRIA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese Alessandria, diretta dall'arbitro Edoardo Paolini, va in scena allo stadio dei Marmi martedì 4 aprile alle ore 18:30, valida per la trentatreesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. La Carrarese nelle ultime giornate ha mostrato alcuni miglioramenti rispetto al recente passato. I toscani nelle ultime due hanno cinto il derby contro la Robur Siena e pareggiato in casa del Como, due risultati che hanno permesso l'uscita momentanea dalla zona play out.

La squadra vuole confermarsi in zona salvezza, ma per farlo deve uscire dal prossimo match con i tre punti. Un'impresa tutt'altro che facile, se non impossibile, visto che di fronte ci sarà la miglior difesa del campionato, il secondo miglior attacco e la squadra con più vittorie stagionali, vale a dire venti. Nonostante la sconfitta casalinga patita nell'ultimo turno di campionato l'Alessandria è e resta una vera e propria macchina da guerra, che passo dopo passo si sta avvicinando sempre di più alla meritata promozione nel campionato cadetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Servirà solo la spinta sull'acceleratore nelle ultime sei uscite per poter festeggiare questo traguardo. Ora è tempo di andare ad analizzare quali potrebbero i ventidue calciatori che scenderanno sul terreno di gioco, anche valutando i possibili forfait. Non ce ne saranno in casa Carrarese, considerando che non ci sono né infortunati né tanto meno squalificati. L'unico nell'elenco dei diffidati è il difensore centrale Matteo Battistini.

Dunque il tecnico Aldo Firicano opterà per il modulo di gioco solito, vale a dire il 4-1-4-1, che permette di dare copertura senza rinunciare alle sortite offensive. Fra i pali giocherà l'stremo difensore Lagomarsini e con lui ci saranno i quattro difensori Migliavacca, Marsoni, Gentili e Foglio. Il mediano sarà Galloppa, mente i due trequartisti risponderanno ai nomi di Cristini e Rosaia. Sulle fasce spazio a Bastoni e Floriano, entrambi in gol nella precedente sfida, e al centro dell'attacco lo slot sarà occupato da Miracoli.

L'Alessandria non ha nessun infortunato o squalificato, ma in lista diffidati annovera il centrocampista centrale simone Branca, la punta centrale Riccardo Bocalon e l'ala sinistra Simone Iocolano. La formazione scelta da mister Piero Braglia utilizzerà il modulo 4-4-2, coriaceo e solido. Il portiere sarà Vannucchi, sostenuto dalla difesa a quattro con Celjak, Piana, Piccolo e Sosa. I centrocampisti centrali saranno Cazzola e Nicco, quelli esterni Marras e Iocolano, le due punte centrali Gomzalez e il capocannoniere Bocalon, autore di diciotto reti in stagione.

La partita, a rigor di logica, dovrebbe vedere l'Alessandria a gestire i ritmi di gioco. La squadra dovrà essere brava a non avere ripercussioni psicologiche dopo la pesante sconfitta subita in casa contro la Giana Erminio. I padroni di casa dovranno marcare con precisione chirurgica il duo di attaccanti, che non perdonano non appena gli vengono concessi anche solo pochi centimetri.

Per Carrarese-Alessandria sono disponibili anche le quote di Paddy Power: ci dicono che la vittoria della Carrarese (segno 1) vale 4,80; il pareggio (segno X) vale 3,40 mentre il segno 2 per la vittoria dell'Alessandria vi farebbe guadagnare 1,72 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

Anche Carrarese Alessandria, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

