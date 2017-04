Cesena Brescia / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Brescia, Foto LaPresse

DIRETTA CESENA BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Cesena Brescia, diretta dall'arbitro Pinzani, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà un faccia a faccia tra piazze importanti che stanno attraversando un momento di grande difficoltà nel campionato di Serie B, giunto alla sua tredicesima giornata di ritorno che si disputerà in turno infrasettimanale. Per i romagnoli venerdì scorso l'opportunità persa è stata grande, con la vittoria interna contro la capolista Frosinone sfumata davvero sul filo di lana, con la formazione bianconera raggiunta dal gol di Mokulu quando i tre punti sembravano davvero ormai in cassaforte. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

Una sola vittoria nelle ultime nove partite disputate in campionato per il Cesena, che si ritrova così nel pieno della bagarre della zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sulle squadre in zona play out, pantano a quota trentaquattro punti nel quale si ritrova anche il Brescia. Dopo l'addio a Cristian Brocchi e l'arrivo di Gigi Cagni sulla panchina delle Rondinelle, i risultati non hanno trovato quella svolta necessaria per mettere una distanza sensibile tra il Brescia e le posizioni più calde della classifica. Contro la Virtus Entella in casa, sabato scorso, i lombardi hanno rischiato grosso, trovando il pareggio solo al novantaquattresimo minuto grazie a un'autorete del portiere dei liguri, Iacobucci. Ci sono sette squadre in quattro punti dal sedicesimo al ventiduesimo posto della classifica di Serie B, e lo scontro allo stadio Manuzzi potrebbe decidere una bella fetta di lotta per non retrocedere.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Cesena scenderà in campo con Agliardi a difesa della porta, Perticone, Capelli e Ligi titolari nella difesa a tre con Crimi, Schiavone e Garritano che si muoveranno invece per vie centrali nella zona di centrocampo. Balzano a destra e Falasco a sinistra giocheranno invece sulle corsie laterali, mentre Cocco, autore di un gol dell'ex nell'ultima sfida contro il Frosinone, farà coppia con Ciano in attacco. La risposta del Brescia sarà affidata a Minelli come estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro con lo svizzero Untersee a destra, Romagna e Blanchard al centro della retroguardia e Lancini a sinistra. A centrocampo terzetto titolare composto da Stefano Mauri, Bisoli e l'altro svizzero Martinelli, mentre il tridente offensivo sarà formato da Ferrante, Antonio Caracciolo e dal senegalese Racine.

3-5-2 per il Cesena di Camplone, 4-3-3 per il Brescia di Cagni. Le due squadre saranno logicamente influenzate dalla necessità di non prenderle, considerando che una sconfitta potrebbe complicare notevolmente la situazione di classifica. Il Cesena quest'anno ha perso solamente due volte in casa, contro la Virtus Entella e contro la Pro Vercelli. Il Brescia fuori casa ha vinto solo una volta, il 24 settembre sul campo del Cittadella. Numeri che farebbero pensare ad un ago della bilancia che pende verso i romagnoli, che nelle ultime nove partite disputate in campionato non sono però riusciti a realizzare più di un gol. Due reti realizzate al Carpi lo scorso 5 febbraio, poi l'attacco bianconero ha iniziato a soffrire. Dall'altra parte la difesa delle Rondinelle incassa gol da dodici partite consecutive: nel 2017 la difesa del Brescia non è mai rimasta imbattuta, ultima volta lo zero a zero di Trapani del 30 dicembre.

Partita in cui entrambe le formazioni avranno molto da perdere, ma per i bookmaker non si può ignorare il rendimento interno del Cesena, decisamente migliore rispetto a un Brescia che è riuscito a raccogliere solamente tre pareggi nelle ultime tredici trasferte di campionato. Numeri che portano i romagnoli ad essere favoriti, con William Hill che quota 1.62 l'affermazione interna mentre Bet365 alza fino a 7.50 la quota relativa al successo esterno delle Rondinelle. L'eventuale pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.75 da Betclic.

Per seguire la diretta tv di Cesena Brescia, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, gli abbonati Sky potranno seguire l'esclusiva sui canali del satellite numero 106 e 258, rispettivamente Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD. La diretta streaming video via internet sarà visibile, sempre per gli abbonati alla pay tv satellitare, sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

