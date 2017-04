Cremonese Como/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lega Pro: la Cremonese ha riaperto il girone A (Foto LaPresse)

DIRETTA CREMONESE COMO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese Como, allo stadio Zini, sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante; le due squadre giocano martedì 4 aprile alle ore 20:30 per la trentatreesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. La Cremonese ha riaperto il campionato e la corsa al primo posto grazie alla vittoria in terra toscana contro il Siena. Ora l'Alessandria non è più così certo del primo posto e perciò deve guardarsi le spalle visto che la formazione di Attilio Tesser viaggia a vele spiegate.

Il Como non vince da 3 partite ma ha acquisito un buon margine di vantaggio rispetto alle avversarie per quanto concerne la corsa ai play-off per la serie B. Sarà una gara molto bella visto che tutte e due le squadre giocano molto bene a calcio e fanno divertire i propri tifosi. Si tratterà della prova del nove per capire se effettivamente possono ambire al salto di categoria o dovranno accontentarsi della partecipazione ai play-off.Prevista anche una ottima cornice di pubblico allo Zini visto il match molto delicato che andrà in scena. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La Cremonese di Tesser punterà sul 4-3-1-2 che vedrà tra i pali Ravaglia mentre in difesa giocheranno Canini e Marconi centrali mentre Redolfi e Salviato saranno i due terzini. In mezzo al campo spazio per Moro, Porcari e Scarsella che dovranno contenere i colleghi del Como. Il trequartista sarà l'esperto ex Ascoli e Salernitana, Perrulli, che dovrà fornire palloni utili per i due attaccanti che, contro il Como, saranno Scappini e Brighenti. Como che dovrà necessariamente ottenere i tre punti altrimenti rischia di qualificarsi in una posizione scomoda per i play-off.

Il modulo di Gallo sarà il 3-5-2 con Zanotti in porta, De Leidi, Nossa e Briganti in difesa. A centrocampo spazio per Di Quinzio, Cavalli e Damian mentre sugli esterni giocheranno Sperotto e Marconi. Tandem d'attacco basato sulla grande esperienza in Lega Pro di uno come Bertani mentre con lui ci sarà Cristiani che in questa stagione sta facendo molto bene.

La Cremonese ha bisogno del suo miglior gioco per avere i tre punti e per liquidare la pratica Como, avversario molto ostico. Perrulli è in gran forma e grazie alla sua qualità garantisce giocate ottime per la squadre. Scappini si sta rivelando un bomber devastante per una categoria come la Lega Pro. Mentre nel Como è Bertani l'elemento fondamentale in questa fase. Con la sua grande esperienza è un trascinatore. In mezzo al campo i tre interni garantiscono possesso palla e creazione del gioco. Bene anche gli esterni che potrebbero essere un pericolo per la difesa della Cremonese.

Per quel che riguarda le scommesse, la vittoria della Cremonese viene quotata da Bwin a 1.76 mentre il pareggio viene quotato a 2.80. Difficile, almeno stando alle quote, la vittoria del Como che viene quotata a 3.20. Mister Tesser si è detto entusiasta dopo la bella vittoria contro il Siena. Il tecnico ex Avellino non vuole lasciare nulla di intentato e perciò la corsa alla serie B potrebbe essere riaperta. Gallo ha spronato i suoi ragazzi, consapevole di quanto possano dare rispetto all'ultimo periodo. Situazione delicata per i ragazzi dell'ex tecnico della Primavera dello Spezia. Il mister ha sempre ringraziato i suoi uomini viste anche le notevoli difficoltà del Como a livello societario negli ultimi mesi.

Anche Cremonese Como, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

