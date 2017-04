Diretta Roma Lazio, semifinale Coppa Italia (LAPRESSE)

DIRETTA ROMA LAZIO: INFO STREAMING VIDEO, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (RAI, COPPA ITALIA) - La diretta Roma Lazio, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017, sarà arbitrata da Nicola Rizzoli della sezione di Bologna: calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 4 febbraio. Altro giro ed altro derby romano, il terzo stagionale: il parziale dei primi due incontri è in perfetto equilibrio, al 2-0 della Roma nel match di campionato (4 dicembre 2016) ha risposto il 2-0 per la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia, disputata lo scorso 1 marzo.

Un mese dopo si riparte quindi da una situazione favorevole ai biancocelesti, che nel return match odierno potranno anche pareggiare con qualunque risultato oppure perdere con uno o due gol di scarto, eccezion fatta per un altro 2-0 che rimanderebbe l'esito ai tempi supplementari (punteggi come 3-1, 4-2 e via dicendo premierebbero la Lazio per la regola dei gol in trasferta). La Roma quindi si ritrova un maggior carico di pressione addosso, ma chissà che la situazione d'emergenza non possa motivare al meglio una squadra offensivamente capace come quella di Luciano Spalletti. Proprio il mister giallorosso è stato tra i protagonisti dell'ultima settimana, in cui ha ribadito un concesso già espresso in precedenza: in caso di stagione senza alcun titolo lascerà la panchina a giugno. Dal canto suo il presidente James Pallotta sta cercando di convincere il mister a rimanere, in ogni caso le intenzioni (provocatorie o meno) espresse da Spalletti enfatizzano l'importanza di questo derby di Coppa Italia.

Si riparte dai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, che hanno punito la Roma nel match d’andata avvicinando la Lazio alla finalissima del prossimo 2 giugno, che si giocherà proprio allo stadio Olimpico come da tradizione recente. Per tentare la rimonta i giallorossi schiereranno la miglior formazione possibile: previsto un 3-4-2-1 in cui, davanti al portiere di coppa Alisson, i difensori dovrebbero essere Rudiger, Fazio e Manolas. Un dubbio riguarda il centrale argentino, alle prese con un fastidio all’adduttore: non dovesse farcela Spalletti getterà nella mischia Juan Jesus, affidando a Manolas il timone della retroguardia. Fasce di matrice brasiliana, con Bruno Peres a destra ed Emerson Palmieri, fresco di naturalizzazione italiana, sulla sinistra; a completare la linea di centrocampo De Rossi e Strootman. Più avanzato Nainggolan, ormai abituato a giostrare tra le linee, e Salah che dialogherà con il centravanti Edin Dzeko.

Il trentunenne bosniaco è diventato, con la doppietta di sabato all’Empoli, il marcatore giallorosso più prolifico nella singola stagione: per lui ben 33 reti quest’anno, un bottino veramente incredibile soprattutto se raffrontato a quello ben più scarno del 2015-2016 (10 gol). Non solo: Dzeko è arrivato ad appena 3 reti dal suo record personale, i 36 centri accumulati con il Wolfsburg nell’annata 2008-2009. La difesa della Lazio, che non ha mai subito oltre una rete negli ultimi 7 turni di campionato, è avvisata.

A tal proposito, rispetto alla semifinale d’andata, Simone Inzaghi potrà schierare Radu che aveva saltato il primo round per squalifica; a completare il pacchetto arretrato biancoceleste saranno De Vrij e probabilmente Wallace, in vantaggio nel ballottaggio con Bastos. In porta ancora l’albanese Strakosha, stante l’indisponibilità di Marchetti per problemi ad un ginocchio.

Il centrocampo dovrebbe quindi passare a 4, anche se in campionato Inzaghi sta puntando più sul 4-3-3; per la stracittadina di coppa però il mister riproporrà probabilmente lo stesso schema tattico dell’andata. Quindi Basta e Jordan Lukaku sugli esterni, Biglia in cabina di regia e Lulic al posto dello squalificato Parolo. Trequarti affidata a Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, davanti infine Immobile che nel week-end ha toccato quota 20 reti in stagione.

Le quote dei bookmaker favoriscono la Roma, cui però vincere potrebbe non bastare per qualificarsi alla finale. In ogni caso, su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria giallorossa abbassato a 1,80, mentre il 2 per il successo della Lazio (che figura come la squadra in trasferta) equivale a 4,25. Infine il segno X per il pareggio finale che corrisponde a quota 3,75. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,25), Over (1,57), Gol (1,50) e NoGol (2,40).

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Roma Lazio sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai 1, quindi in chiaro e con la possibilità dell'alta definizione al canale 5001. Diretta anche in streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione 'Dirette'.









