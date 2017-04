Entella Ascoli / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella Ascoli, Foto LaPresse

DIRETTA ENTELLA ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Virtus Entella Ascoli, diretta dall'arbitro Daniele Minelli della sezione di Varese, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà uno scontro di centroclassifica nel programma della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Squadre subito in campo nel turno infrasettimanale, con liguri e marchigiani che vogliono mettere da parte le amarezze dell'ultimo weekend. L'Entella infatti ha visto sfuggirsi al novantaquattresimo minuto una vittoria che sarebbe stata importantissima in chiave play off, con la squadra di Breda che in casa del Brescia ha dominato per larghi tratti la partita, ma non ha avuto il cinismo giusto per chiuderla dopo essere stata due volte in vantaggio, prima grazie ad una rete di Moscati e poi con un gol di Caputo. Entella ora la confine della zona play off, capace di agganciare il Bari grazie allo scivolone dei pugliesi a Vercelli, ma raggiunta dal Carpi capace di passare proprio sul campo dell'Ascoli. Bianconeri che proseguono con un rendimento altalenante, fatto di vittorie importanti ma anche di repentine cadute.

Le ultime due sconfitte consecutive contro Salernitana in trasferta e contro appunto il Carpi in casa hanno complicato la classifica dei marchigiani, che hanno visto ridursi a quattro i punti di distacco dalla zona play out. La partita di Chiavari sarà per questo particolarmente delicata, con l'Ascoli chiamato a reagire per non vivere un nuovo finale di stagione con il cuore in gola, dopo quello dell'anno scorso in cui i bianconeri riuscirono ad evitare in extremis i play out e la retrocessione in Lega Pro, dalla quale erano stati appena ripescati.

Andiamo a dare uno sguardo a quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. La Virtus Entella giocherà con Iacobucci tra i pali, col portiere sfortunato protagonista dell'autogol che ha impedito ai liguri di portare via i tre punti da Brescia. La linea difensiva a quattro sarà composta da Belli a destra, da Benedetti e Pellizzer al centro e da Filippini sul lato mancino della retroguardia. Moscati, Troiano e Palermo giocheranno nel terzetto di centrocampo alle spalle del trequartista algerino Ammari, mentre nel tandem offensivo saranno confermati Caputo e Catellani.

Risponderà l'Ascoli con Lanni estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa Gigliotti e Mengoni. Sulla corsia laterale di destra mancherà Almici, espulso per doppia ammonizione contro il Carpi. Giocherà Cinaglia al suo posto, con il romeno Mogos impiegato come esterno mancino. A centrocampo il ghanese Addae e Tommaso Bianchi giocheranno nella zona centrale, mentre Orsolini a destra e Giorgi a sinistra occuperanno le corsie laterali. In attacco ci sarà spazio per Favilli e Cacia.

A livello tattico Breda confermerà la squadra cn un 4-3-1-2 che per puntare davvero ai play off dovrà migliorare dal punto di vista difensivo. La Virtus Entella si è trovata in difficoltà nel match di Brescia sulel palle inattive, pagando care due distrazioni che hanno impedito ai biancocelesti di fare risultato pieno allo stadio Rigamonti. Tatticamente 4-4-2 ferreo per l'Ascoli che Aglietti sta provando a far risalire di tono dal punto di vista atletico, anche se i marchigiani nelle ultime due uscite di campionato, che non hanno regalato neanche un punto, sono apparsi piuttosto in fase calante. La salvezza è tutt'altro che acquisita e dunque dai bianconeri sarà lecito aspettarsi una reazione ed un miglioramento in una fase difensiva che è stata tutt'altro che brillante nelle ultime prestazioni.

Il campo di Chiavari continua ad essere uno dei più difficili in assoluto da affrontare in Serie B, e le agenzie di scommesse ne tengono conto con vittoria interna dei liguri quotata 1.80 da Bwin, mentre William Hill fissa a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 4.75 la quota relativa all'eventuale blitz esterno della formazione marchigiana. Per seguire la diretta tv esclusiva di Virtus Entella Ascoli, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà necessario essere abbonati Sky per collegarsi sul canale numero 260 del bouquet satellitare (Sky Calcio 10) con la possibilità in contemporanea di seguire la diretta streaming video via internet del match sul sito skygo.sky.it.

