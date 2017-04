Giana Erminio Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Erminio Piacenza (Foto LaPresse)

DIRETTA GIANA ERMINIO PIACENZA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio Piacenza, che verrà diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro, è una delle partite in programma martedì 4 aprile, nel turno infrasettimanale per la 33^ giornata di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo alle ore 16:30. Le due compagini, rispettivamente al quinto e al sesto posto, sono separate da quattro punti e sono abbastanza tranquille, visto che ormai si sono assicurate la partecipazione agli spareggi promozione.

La Giana Eminio è la squadra più in forma del campionato considerando le ultime cinque gare disputate. I bianco-azzurri inoltre sono la squadra che ha subito meno sconfitte in campionato, ovvero sei, al pari della capolista Alessandria.Il Piacenza, che era reduce da un'incredibile serie di sette vittorie consecutive, nel turno precedente ha dovuto arrendersi in casa contro l'Arezzo, nonostante una buona reazione nei minuti finali della gara. L'obiettivo dei lupi è ripartire al più presto e cominciare a fare punti già da questo match, pur consci che si tratti di una gara complicata contro una squadra molto organizzata e cinica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che cominceranno la gara dal primo minuto di gioco. La Giana Erminio avrà tutti i calciatori disponibili, ma ha molti elementi nella lista dei diffidati, dunque a rischio squalifica se dovessero essere ammoniti nel corso del match di martedì. I suddetti calciatori diffidati sono le punte Bruno e Gullit, il difensore centrale Perico e il centrocampista esterno Chiarello.

Il tecnico Cesare Albè non si farà condizionare e impiegherà la formazione titolare, utilizzando l'ormai collaudato 4-4-2, modulo compatto e difficile da scalfire. In porta giocherà Viotti, sostenuto dal lavoro dei difensori esterni Perico e Augello e dei difensori centrali Bonalumi e Montesano. I due mediani saranno Pinardi e Marotta, mentre sulle fasce correranno Chiarello e Iovine. In attacco non potranno mancare il capocannoniere Bruno, autore di 15 reti, e l'attaccante ghanese Gullit, autore di una doppietta nella precedente sfida.

Il Piacenza utilizzerà un modulo molto coperto, un 3-5-2 che in fase difensiva si trasforma con la difesa a cinque. Non ci saranno assenti fra le fila degli emiliani e i due diffidati sono Pergreffi e Taugourdeau. In porta verrà schierato l'estremo difensore Miori, protetto dalla muraglia a cinque difensori composta dagli esterni Castellana e Masullo e dai centrali Pergreffi, Sciacca e Silva. I tre centrocampisti saranno Nobile, Cazzamalli e Taugourdeau (miglior realizzatore della squadra con dieci reti), che daranno sostegno alle due punte centrali Hraeich e Romero.

La partita si giocherà soprattutto sulle fasce e sugli uno contro uno che si creeranno a gara in corso. Le mezzali del Piacenza dovranno essere brave a ripiegare, per impedire che i terzini rimangano da soli contro i due esterni della Giana Erminio. Decisiva la posizione di Taugordeau, bravissimo negli inserimenti e non a caso il giocatore più prolifico in zona gol della compagine biancorossa. Occhio anche ai calci piazzati, che possono essere un modo meno complicato per sbloccare le partite più equilibrate.

Paddy Power ci dice che ad essere favorita per la partita di Gorgonzola è la Giana Erminio: siamo infatti a 2,40 per la sua vittoria contro il 2,70 che accompagna il segno 2 per la vittoria del Piacenza. Per quanto riguarda il pareggio, la vincita sarebbe di 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Anche Giana Erminio Piacenza, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

