Giro dei Paesi Baschi 2017/ Info streaming e diretta tv, percorso (Iruna-Elciego, 2^ tappa, oggi)

(LaPresse)

GIRO DEI PAESI BASCHI 2017, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, PERCORSO (IRUNA ELCIEGO,2^ TAPPA OGGI)- Il Giro dei Paesi Baschi 2017 affronta oggi 4 aprile la sua seconda tappa: i ciclisti impegnati in questa prova del mondiale del ciclismo su strada partiranno da Iruna, per toccare come punto intermedio la città di Pamplona, mentre il traguardo è stato fissato a Elciego. Un totale di 173.40 km per il percorso di questa prova del Giro dei Paesi Baschi che sancisce il ritorno della corsa nel territorio basco dopo la piccola escursione fatta nella tappa inaugurale di ieri. Diamo subito gli orari: il via sarà dato ufficialmente alle ore 13.10, mentre i primi corridori saranno attesi al traguardo intorno alle ore 17.30 secondo le ultime previsioni.

Il tracciato, molto lungo appare comunque piuttosto tranquillo con poche asperità del terreno da affrontare: andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa aspetterà ai corridori impegnati in questa 2^ tappa del Giro dei Paesi baschi 2017. Come detto il punto di partenza è stato fissato a Iruna, dove pochi chilometri dopo i ciclisti affronteranno la prima grande difficoltà di questo tracciato: la mini scalata Etxauriko (2^ categoria, 6.8 km al 6.35%); la seconda difficoltà del tracciato è invece prevista intorno al 115km dove i ciclisti affronteranno La Aldeako (3^categoria, 5 km al 6%). Essendo entrambe le asperità lontane dal traguardo appare piuttosto scontata un eventuale volata molto veloce negli ultimi kilometri, dove il percorso affronta un breve tratto in discesa, dove comunque non saranno pochi gli attacchi ( e anche le cadute).

Ricordiamo infine che la 2^ tappa del Giro dei Paesi Baschi 2017 da Iruna a Elciego, sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 15.30 su Eurosport: sarà quindi possibile per tutti gli appassionati seguire le ultime fasi salienti della seconda prova. Il canale è visibile sia sulla piattaforma satellite Sky che sul digitale terrestre di Eurosport: sarà quindi possibile assistere all’arrivo al traguardo della 2^ tappa anche in diretta streaming video, garantita dal servizio Eurosport Player, oltre che dalle applicazioni Sky Go e Premium Play, chiaramente se si è abbonati al servizio. Consigliamo infine di consultare anche il portale ufficiale della corsa, all’indirizzo vueltapaisvasco.diariovasco.com, per rimanere aggiornati sul live timing e le ultime notizie.

© Riproduzione Riservata.