LA ROMA SI QUALIFICA SE.../ Risultati per eliminare la Lazio e andare in finale. L'anno scorso (Coppa Italia)

LA Roma si qualifica se... (Foto LaPresse)

LA ROMA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI PER ELIMINARE LA LAZIO E ANDARE IN FINALE (COPPA ITALIA 2017, SEMIFINALE). L’ULTIMA VOLTA - Come anticipato, la Roma ha bisogno di un 3-0 per qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia e per la seconda volta in questa stagione si trova a dover rimontare un risultato sfavorevole. Negli ottavi di finale di Europa League i giallorossi avevano sfidato il Lione; incrocio poco favorevole visto che i francesi arrivavano dagli 11 gol segnati all’Az Alkmaar. Al Parc Olympique Lyonnais la Roma perdeva 4-2: subito sotto per un gol di Diakhaby rimontava con Salah e Fazio, poi però crollava sotto i colpi di Tolisso, Fekir e Lacazette. All’Olimpico Luciano Spalletti avrebbe avuto bisogno di un 2-0 o un 3-1; in conferenza stampa si sbilanciava nel dire che la sua Roma avesse il 60% di possibilità di qualificarsi, ma il campo diceva altro. Esattamente come all’andata il Lione passava in vantaggio con Diakhaby, costringendo i giallorossi a segnare tre gol; Strootman pareggiava immediatamente e al quarto d’ora della ripresa il Lione combinava la frittata con l’autogol di Tousart. La Roma spingeva sull’acceleratore, sfiorava la terza rete in più occasioni ma Anthony Lopes, la fortuna e la frenesia facevano il resto. La Roma finiva eliminata, ad un passo dalla rimonta vincente; questa sera un’altra occasione, e non avendo segnato in trasferta nella partita di andata le cose saranno ancora più difficili. (agg. di Claudio Franceschini)

LA ROMA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI PER ELIMINARE LA LAZIO E ANDARE IN FINALE (COPPA ITALIA 2017, SEMIFINALE) - La Roma si qualificherà alla finale di Coppa Italia 2016-2017? Difficile rispondere a bocce ferme: Roma-Lazio si gioca tra poche ore e nella semifinale di ritorno i giallorossi partono dallo 0-2 con cui hanno perso la sfida dello scorso mese, autori dei gol Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Come si qualifica la Roma? Al di là dei tatticismi e del modo di interpretare la gara, a contare è soprattutto il risultato: avendo perso subendo due gol e non segnandone, la squadra di Luciano Spalletti sarà chiamata a una sorta di impresa. Ovvero vincere 3-0, o comunque con almeno tre gol di scarto: soltanto un punteggio simile consentirebbe ai giallorossi di tornare a giocare la finale di Coppa Italia dopo quattro anni (aveva perso proprio contro la Lazio) e avere dunque la possibilità di mettere le mani su un trofeo che manca da nove anni. Qualunque altro risultato - al netto del 2-0 che porterebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore - favorirebbe la Lazio: il fatto di non aver subito gol in “casa” dà un grande vantaggio ai biancocelesti, che segnando almeno una rete questa sera obbligherebbero di fatto i giallorossi a segnarne ogni volta uno in più per passare il turno. Nello specifico, se la Lazio dovesse realizzare una rete la Roma dovrebbe farne quattro, in caso di due gol da parte della squadra di Simone Inzaghi i giallorossi avrebbero l’obbligo di vincere almeno 5-2, e così via. Fino a questo momento nel corso della stagione la Roma ha giocato due volte partite di andata e ritorno ad eliminazione diretta, entrambe in Europa League: nei sedicesimi contro il Villarreal non ha avuto bisogno della rimonta avendo vinto 4-0 al Madrigal nella prima partita, negli ottavi però la musica è cambiata perchè il Lione, vincendo 4-2 in casa, ha costretto Luciano Spalletti e i suoi a vincere almeno 2-0 o 3-1. In quel caso le cose, come ricordiamo, non sono andate bene: la Roma ha sì ottenuto la vittoria, ma lo ha fatto per 2-1 dominando nel secondo tempo ma mancando quel terzo gol che l’avrebbe dirottata ai quarti di finale, ancora in corsa per prendersi quello che sarebbe stato il primo titolo europeo della sua storia. Oggi però in palio c’è la finale di Coppa Italia, da conquistare attraverso un derby che fa sempre partita a sè e che può rivelarsi del tutto diverso da quelle che sono le premesse della vigilia: staremo dunque a vedere se la Roma riuscirà a qualificarsi per andare a giocare l’ultimo atto. Dove incrocerebbe eventualmente una tra Napoli e Juventus: i partenopei e i bianconeri giocheranno domani la loro semifinale di ritorno, un mese fa la squadra di Massimiliano Allegri si era imposta per 3-1 allo Juventus Stadium.

© Riproduzione Riservata.