Lucchese Racing Roma/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Racing Roma (Foto LaPresse)

DIRETTA LUCCHESE RACING ROMA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese Racing Roma verrà diretta dall'arbitro Alberto Santoro; alle ore 18:30 di martedì 4 aprile si gioca la partita valida per il girone A di Lega Pro 2016-2017, arrivato alla quattordicesima giornata di ritorno. La Lucchese , che ha da poco cambiato allenatore con Giovanni Lopez che ha sostituito Giuseppe Galderisi, si trova in una situazione di classifica molto tranquilla.

La squadra ha nove punti di vantaggio sulla zona play out e con sei turni ancora da disputare può dirsi decisamente in dirittura d'arrivo. Tuttavia la squadra toscana aspirava ai play off, traguardo ad oggi più lontano dopo gli ultimi risultati negativi, e la concomitante rimonta della Pro Piacenza. Gli emiliani, infatti, si sono portati al decimo posto, scavalcando proprio la Lucchese, e al momento sarebbero loro a prendere parte agli spareggi. La situazione è completamente diversa, e decisamente più complicata, per il Racing Club Roma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I giallo-verdi si trovano all'ultimo posto del girone, con quattro punti di distanza dalla zona play out. Al momento sarebbero loro a retrocedere nel campionato dilettantistico, salutando la Lega Pro nella prossima stagione. La squadra capitolina non vince da oltre un mese e da allora ha rimediato tre sconfitte e conquistato solo due pareggi.

Andiamo a dare uno sguardo dettagliato alle probabili formazioni delle due squadre, partendo ovviamente da quella dei padroni di casa. I rossoneri avranno tutti a disposizione, ma ci saranno tre calciatori in lista diffidati: a non finire sul taccuino del direttore di gara dovranno essere il difensore centrale Ciro Capuano e i due centrocampisti centrali Mirko Bruccini e Matteo Nolè. Mister Giovanni Lopez utilizzerà il modulo di gioco 5-4-1, sfruttando molto la spinta sulle fasce con il doppio esterno.

In porta giocherà Nobile, accompagnato dai difensori laterali Tavanti e Cecchini e dai tre difensori centrali Dermaku, Espeche e Maini. A centrocampo all'interno si piazzeranno Bruccini e Mingazzini e sulle fasce laterali Fanucchi e Nolè. A completare l'undici titolare ci sarà l'unica punta centrale De Feo.

Anche per il Racing Club Roma non sono previste assenze e gli unici due diffidati sono il difensore centrale Gaetano Ungaro e il terzino destro Andrea Selvaggio. La squadra guidata da mister Giuliano Giannichedda utilizzerà lo schieramento classico, vale a dire il 4-3-1-2 che prevede la disposizione a rombo a centrocampo. In porta ci sarà Reinholds, sostenuto dai difensori esterni Bigoni e Paparusso e dai due interni Ungaro e Caldore. A centrocampo giocheranno Riccardi, Vastola e Corticchia, in posizione più avanzata D'Attilio. I due attaccanti centrali saranno Majtan e il capocannoniere Claudio De Sousa.

La Lucchese, visto che gioca in casa e che non ha nulla da perdere, avrà sicuramente il controllo del gioco. La squadra avrà la possibilità di non strafare, di non forzare la giocata e di arrivare in più occasioni davanti alla porta di Reinholds. Il Racing Club Roma dovrà contenere e ripartire, sperando di trovare una rete in contropiede per sorprendere gli avversari.

Per la sfida di Lega Pro l'agenzia di scommesse Paddy Power ha diramato le quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria della Lucchese vale 1,74, il segno X per il pareggio vale 3,45 mentre il segno 2 per la vittoria della Racing Roma vale 4,60 volte la somma che sarà messa sul piatto.

Anche Lucchese-Racing Roma, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

