Lupa Roma Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lupa Roma Renate (Foto LaPresse)

DIRETTA LUPA ROMA RENATE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma Renate sarà diretta dall'arbitro Francesco Raciti; alle ore 14:30 di martedì 4 aprile si gioca la partita valida per la trentatreesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Si tratta di due squadre interessante a fare punti, anche se per obiettivi diversi. I padroni di casa si trovano al terz'ultimo posto in graduatoria e dunque sono in lotta per evitare i play out.

La soglia salvezza al momento è rappresentata dalla Carrarese, che ha tre punti in più rispetto ai capitolini. La squadra laziale non vince da molto tempo, anche se nelle ultime due giornate ha conquistato altrettanti pareggi (contro Pro Piacenza e Livorno) che le hanno permesso di mantenersi quanto meno a galla e di non perdere la speranza di ottenere la salvezza diretta e la permanenza nella categoria. Il Renate è in lotta per un posto nei play off ed è abbastanza vicino ad ottenerlo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

I lombardi si trovano in ottava posizione con 46 punti racimolati, frutto in particolare di un'ottima difesa. La squadra nerazzurra nelle ultime due giornate ha permesso in casa della Giana Erminio un importante scontro diretto e ha pareggiato a reti bianche fra le mura amiche contro la Lucchese Libertas. Risultati che ne hanno frenato un po' la corsa, ma che non dovrebbero compromettere la partecipazione agli spareggi promozione.

La formazione della Lupa Roma sarà al completo visto che non ci sono assenti per squalifica o infortuni vari. Ad essere molto nutrita è la lista dei diffidati, che sono ben quattro: dovranno prestare particolare attenzione a non essere ammoniti, e di conseguenza squalificati, il centrocampista centrale Giovanni La Camera, l'altro centrocampista centrale Matteo Cavagna, il terzino sinistro Alessandro Celli e il difensore centrale Abel Gigli.

La formazione scelta dal tecnico David Di Michele dunque prevederà il classico modulo 4-3-1-2 con il rombo a centrocapo. Il portiere sarà Brunelli, accompagnato dalla difesa a quattro con Antonelli, Baldassin, Sfanò e Celli. Il centrocampo prevederà l'utilizzo di Garufi, La Camera e Corvesi, sulla trequarti giocherà d'Agostino e gli attaccanti saranno Mastropietro e Fofana, capocannoniere della compagine laziale con otto reti nel proprio carnet.

Il Renate, così come i diretti avversari, non avrà nessun assente e potrà esprimere il meglio che la rosa può dare. L'unico diffidato è il centrocampista centrale Jacopo Scaccabarozzi. Le scelte di mister Luciano Foschi dovrebbero ricadere senza dubbio sul modulo 3-4-3, che vedrà la presenza del portiere Cincilla. Con lui ci saranno i tre difensori Vannucci, Malgrati e savi, supportati dai due centrocampisti centrali Palma e Pavan. Sulle fasce ci saranno Anghileri e Dragoni, mentre i tre attaccanti saranno Lavagnoli e Napoli sulle fasce e Florian al centro del tridente.

Il leitmotiv della partita sarà gestito dalla Lupa Roma, che avendo più bisogno di punti rispetto agli avversari cercherà di imporre il proprio ritmo e di pressare con foga i portatori di palla avversari. L'elemento chiave dei capitolini potrebbe essere l'attaccante Fofana, che ha già dimostrato in diverse occasione di avere le qualità per risultare decisivo e letale per le difese avversarie.

Andiamo a vedere quello che dicono le quote dell'agenzia di scommesse Paddy Power per questa partita: il segno 1 per la vittoria della Lupa Roma vale 2,75, il segno X per il pareggio vale 3,30 mentre il segno 2 per la vittoria del Renate, che è favorito per la vittoria, porta in dote 2,40 volte la somma investita.

Anche Lupa Roma Renate, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

