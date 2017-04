PENALIZZAZIONE THOMPSON / Golf, un telespettatore chiama la giuria: "Ha barato, pallina messa avanti"

Lexi Thompson

PENALIZZAZIONE THOMPSON, GOLF: UN TELESPETTATORE CHIAMA LA GIURIA E FA PUNIRE LA GOLFISTA - Un'avventura particolare quella della golfista Lexi Thompson che ha perso l'Ana Inspiration a causa di un particolare. Infatti è stato uno spettatore da casa a chiamare la giuria portando la golfista a una penalizzazione di quattro colpi indietro. Sicuramente è stato un mometno complicato per la ragazza che si è vista quindi superare dalla sudcoreana So Yeon Ryu. Le telecamere sono andate a infierire sulla povera Thompson che è rimasta senza parole quando l'arbitro le ha spiegato la situazione. Questa ha infatti sottolineato subito alla ragazza che c'era un'irregolarità e lei ha sbottato credendo fosse uno scherzo. Il viso contrito della Thompson ha sicuramente lasciato senza parole e ridotta quasi alle lacrime. E' stata costretta però ad accettare la decisione e ritornare sui suoi passi sottolineando come tutto fosse molto ridicolo.

PENALIZZAZIONE THOMPSON, GOLF: UN TELESPETTATORE CHIAMA LA GIURIA E FA PUNIRE LA GOLFISTA - Il pomeriggio della golfista Lexi Thompson sicuramente non sarà da ricordare perchè il secondo Major sfiorato in carriera è sfuggito per un motivo molto particolare. Infatti, come racconta La Gazzetta dello Sport nella sua versione online, la ragazza aveva vinto ma è stata costretta ritirare l'ultima buca per ''colpa'' di un tifoso. Questo infatti era tranquillamente seduto in casa e ha deciso di telefonare la giuria per sottolineare come la Thompson avesse spostato la pallina in avanti di appena un centimetro. La giuria si è riunita andando a riguardare il video dei replay e ha così costretto la golfista a tirare di nuovo. Alla fine si è trovata di fronte alla sudcoreana Ryu So Yeon pronta a portare a casa il successo nell'Ana Inspiration. Un momento particolare che sicuramente passerà alla storia e che va oltre addirittura alla tanto decantata moviola in campo che si reclama per il calcio. Il ''moviolista'' infatti era direttamente collegato da casa ed è riuscito a vedere una cosa che una giuria presente sul campo aveva completamente ignorato.

© Riproduzione Riservata.