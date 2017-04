Perugia Pisa / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia Pisa, Foto LaPresse

DIRETTA PERUGIA PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 34^ GIORNATA) - Perugia Pisa, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida particolarmente delicata nel programma della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B, che si svolgerà in turno infrasettimanale. I Grifoni sono lanciati dalla vittoria ottenuta all'ultimo respiro nel match casalingo di sabato scorso contro il Vicenza, col gol di Mustacchio che ha regalato tre punti d'oro alla squadra allenata da Bucchi a soli due minuti dal novantesimo. Umbri quarti in classifica a braccetto col Benevento, soprattutto ora a quattro punti di distanza dalle squadre che si stanno contendendo gli ultimi posti nei play off. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

Le seconde della classe, Spal ed Hellas Verona, sono ancora distanti sette punti e la corsa per la promozione diretta sembra ancora troppo velleitaria per le speranze dei biancorossi, ma resta il fatto che il Perugia sembra aver trovato nelle ultime settimane, con tre pareggi e tre vittorie nelle ultime sei partite disputate di campionato, il ritmo giusto per presentarsi in pole position al cruciale appuntamento dei play off. Diventa sportivamente sempre più drammatica invece la situazione del Pisa, che dopo l'ultimo ko interno contro la Salernitana si è ritrovato da solo all'ultimo posto in classifica. La graduatoria nelle posizioni di coda del campionato cadetto è cortissima, tanto che i nerazzurri sono a soli tre punti dalla salvezza diretta e a un solo punto dal gruppo che occupa uno dei due posti disponibili per i play out. In un anno segnato dalla profonda crisi societaria, i toscani devono però ora trovare le forze per risollevarsi dalle sabbie mobili e non ricominciare dalla Lega Pro dopo tanta fatica fatta per risalire in B un anno fa.

Allo stadio Renato Curi saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Padroni di casa del Perugia schierati con Rosati a difesa della porta, mentre Belmone e Volta saranno i due centrali di difesa, Di Chiara l'esterno difensivo di destra e Del Prete l'esterno difensivo di sinistra. A centrocampo spazio a Matteo Ricci, ad Acampora e a Brighi, mentre Guberti, Nicastro e Di Carmine giocheranno nel tridente offensivo. Risponderà il Pisa con il kosovaro Ujkani tra i pali, Mannini schierato in posizione di terzino destro e Longhi in posizione di terzino sinistro, mentre al centro della retroguardia saranno posizionati Lisuzzo e Del Fabro. Angiulli, Lazzari e Verna giocheranno nel terzetto di centrocampo alle spalle di Tabanelli, impiegato come trequartista alle spalle dell'albanese Manaj e di Masucci.

4-3-3 per Bucchi, 4-3-1-2 per Gattuso: scelte tattiche in parte anche obbligate per i due allenatori che si trovano a fronteggiare qualche assenza. Il Perugia nelle ultime partite al di là degli interpreti messi in campo ha dimostrato di credere fortemente nei propri mezzi e di saper far valere una superiorità tecnica rispetto alle altre pretendenti ai play off che potrebbero rendere i Grifoni i favoriti nella griglia per il salto in Serie A tramite gli spareggi, naturalmente subito dopo la squadra che dovrà rinunciare alla promozione diretta tra Frosinone, Spal ed Hellas Verona, attualmente in fuga. Ben altri sono i problemi di Gattuso che, alle prese con i problemi relativia a una rosa corta da tutta la stagione, sta vedendo la sua squadra faticare notevolmente nelle ultime settimane, con i toscani che nelle ultime undici partite di campionato hanno vinto solamente in occasione della trasferta di Ascoli del 25 febbraio scorso e che hanno ottenuto solo due punti negli ultimi quattro match.

I bookmaker riconoscono l'ottimo momento di forma del Perugia, la cui vittoria viene quotata 1.73 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 a 6.50 la quota per il successo esterno dei toscani allo stadio Curi. La diretta tv di Perugia Pisa, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà esclusiva come tutte le partite del campionato di Serie B per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale del bouquet satellitare numero 253 (Sky Calcio 3 HD). Diretta streaming video dell'evento sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (34^GIORNATA)

