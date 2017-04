Prato Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Olbia (Foto LaPresse)

DIRETTA PRATO OLBIA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Prato-Olbia verrà diretta dall'arbitro Davide Andreini: la partita valida per la 33^ giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone A) si gioca martedì 4 aprile alle ore 16:30. I toscani si trovano al penultimo posto della graduatoria del girone A, dopo due sconfitte consecutive che hanno minato le sicurezze che la squadra aveva acquisito.

Peraltro si è tratto di due sconfitte difficili da accettare, due derby toscani in casa contro il Livorno e sul campo del Pontedera che potrebbero lasciare strascichi. I tifosi si augurano che non avvenga, visto che la zona salvezza (rappresentata dal quindicesimo posto della Carrarese) non è poi così lontana, ed è distante quattro punti. L'Olbia nelle ultime venti partite è la squadra che ha conquistato meno punti, solo diciassette, frutto di cinque vittorie, due pareggi e ben tredici sconfitte. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Numeri che hanno causato l'attuale classifica, che vede i sardi in piena zona play out nonostante il cambio di allenatore, con Michele Mignani che è stato sostituito da Simone Tiribocchi. Nell'ultimo turno la squadra non è riuscita a reagire dopo la pesante sconfitta contro il Tuttocuoio, e ha perso nuovamente fra le mura amiche contro la Viterbese Castrense.

Ora è giunto il momento di analizzare le probabili formazioni che si daranno battaglia fin dall'inizio. I gigliati non dovranno fare rinunce causate da infortuni, ma non avranno a disposizione il terzino sinistro Luca Checchin, espulso nella precedente gara di campionato e squalificato dal giudice sportivo. Due nomi figurano invece nell'elenco dei diffidati: il difensore centrale Riccardo Martinelli e il mediano Luca Checchin.

Il modulo scelto dall'allenatore Francesco Monaco sarà il 4-4-2, e come di consueto vedrà l'impiego dell'estremo difensore Melgrati. Con lui in difesa ci saranno i due esterni Ghidotti e Benucci e i due difensori centrali Marzorati e Martinelli. A centrocampo nei due slot interni ci sarà spazio per Checchin e Gargiulo, mentre sulle fasce si posizioneranno Ceccarelli e Piscitella. In avanti la coppia d'attacco sarà formata da Moncini e Tavano.

La risposta dell'Olbia arriverà con il modulo 5-3-2, che non vedrà alcun tipo di assenza. L'unico presente nell'elenco dei diffidati è il terzino destro Francesco Pisano. In porta giocherà Ricci, sostenuto sulle fasce da Pinna e da Pisano e al centro da Cotali, Dametto e Quaranta. A centrocampo in posizione centrale giocherà Benedicic, affiancato da Muroni e Feola, mentre le due punte centrali saranno Kouko e il capocannoniere della squadra Capello, autore di otto reti fin qui.

Come tutte le sfide salvezza che si rispettino anche Prato-Olbia sarà una gara molto intensa. Una sfida dove i punti valgono doppio come si dice in gergo, perché non solamente si mette fieno in cascina, ma allo stesso tempo si frena la corsa dei diretti avversari. Il Prato dovrebbe premere di più sull'acceleratore, cercando di regalare ai tifosi una gioia casalinga dopo la debacle nel derby contro il Livorno.

Per scommettere sulla partita di martedì sono disponibili le quote dell'agenzia di scommesse Paddy Power: la vittoria del Prato vale 2,25 volte la somma giocata, per la vittoria dell'Olbia (segno 2) siamo a 3,10 che è la stessa quota che accompagna il segno X, che naturalmente identifica il pareggio tra le due squadre in campo.

Anche Prato-Olbia, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.