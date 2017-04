Pro Piacenza Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Livorno (Foto LaPresse)

DIRETTA PRO PIACENZA LIVORNO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza Livorno, partita che verrà diretta dall'arbitro Andrea Mei, si gioca per la trentatreesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo martedì 4 aprile alle ore 14:30. La Pro Piacenza di Fulvio Pea, vittoriosa nell'ultima gara sulla Racing Roma, ha confermato il distacco dalla Lucchese nell'ultima posizione valida per i play-off.

La decima posizione in classifica, infatti, conquistata in virtù dei 45 punti in classifica, permette agli emiliani di partecipare alla bagarre post-season per andare in Serie B, ma accedervi da decima frena notevolmente i sogni di promozione. Per questa ragione la formazione in maglia rosso-nera deve completare la stagione con un ulteriore bottino di punti e provare a rubare qualche posizione alle avversarie che la precedono immediatamente, fra cui i cugini del Piacenza allenati da Franzini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Dall'altra parte, però, a questa delicata sfida si presenta il Livorno del navigato Claudio Foscarini, squadra retrocessa in maniera rocambolesca nella passata stagione di B e che ha confermato numerosi elementi importanti dello scorso campionato. Agli ordini dell'ex tecnico della Pro Vercelli, infatti, sono giunti in estate giocatori come Vantaggiato e Cellini, di grande esperienza e protagonisti già in cadetteria, oltre ad elementi storici e legati all'ambiente come Lambrughi e Luci.

La squadra ha cercato di spingere sin dall'inizio per non perdere contatto con l'obiettivo primo posto, ma la concorrenza di Cremonese ed Alessandria si è rivelata presto insormontabile. A questo punto, a poche giornate dal termine della regular season, agli amaranto non resta che lottare fino alla fine per agguantare la seconda posizione, o quantomeno confermare l'attuale quarto posto che avvantaggia e non poco in vista dei play-off.

Il calendario propone numerosi scontri decisivi da qui al termine della stagione, fra cui il big match alla penultima contro la Cremonese, potenzialmente decisivo in chiave secondo posto, oltre a quelli contro Piacenza e Tuttocuoio. Passando all'analisi delle probabili formazioni, nella Pro di Pea trova di nuovo spazio Ermanno Fumagalli, che difenderà la porta in un 4-4-2 con Bianco, Belotti, Bini e Calandra in difesa. A centrocampo Barba e Pugliese saranno i due mediani con Aspas e Bazzoffia sugli esterni. In attacco spazio a Pesenti e Musetti, coppia che ha all'attivo già 19 gol fino ad ora.

Dall'altra parte Foscarini risponde con un modulo a specchio lasciando la porta a Mazzoni con Franco, Benassi, Borghese e Toninelli in difesa. Marchi e Luci saranno i due interni di centrocampo con Valiani e Galli spostati sugli esterni. In attacco torna titolare Maritato, che affianco Cellini dal primo minuto. Probabile inserimento a gara in coeso per Daniele Vantaggiato, che ha sofferto una stagione in penombra a causa di problemi fisici.

Sarà uno dei match più interessanti di questa giornata, quello che vede contrapposti la Pro ed il Livorno. Dando un'occhiata alle due rose, gli amaranto partono in vantaggio grazie agli elementi rimasti dalla B e ad alcuni innesti importanti come quello di Cellini, attaccante che si è confermato importante per questa categoria con 11 gol realizzati. Importanti anche i gol realizzati da Massimiliano Pesenti, il possente bomber della Pro che è riuscito a gonfiare 13 volte la rete diventando uno dei fari della squadra di Pea.

Per l'agenzia di scommesse Paddy Power il Livorno rimane favorito nonostante il fattore campo contrario: 2,50 la quota per il segno 2 che identifica la vittoria dei labronici, siamo invece a 2,65 per il segno 1 (vittoria della Pro Piacenza). Il pareggio, ovvero il segno X, porterà in dote 3,20 volte la posta in palio.

Anche Pro Piacenza-Livorno, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; avrete tuttavia la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, accedendo al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per la stagione della terza serie (anche la Coppa Italia) e che da quest'anno richiede il pagamento di una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

